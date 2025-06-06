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        Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti

        Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 20:46 Güncelleme: 06.06.2025 - 21:17
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        Çankırı'da silahlı kavgada muhtar hayatını kaybetti
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        Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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