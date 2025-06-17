Orta'da ortaokul öğrencilerinin yıl sonu sergisi açıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde İsmail Nazire Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Okumuş, sadece bir sergi açmadıklarını, öğrencilerin hayal gücünü, emeğini ve öğrenme yolculuğunu paylaştıklarını söyledi.

Okumuş, serginin açılışında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve velilere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, Kaymakam Erkan Minuz ve eşi Gönül Minuz, Orta Belediye Başkan Vekili Murat Canbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Belediye Başkanı Ömer Bezci'nin eşi Ayşe Bezci ile katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan bilimsel projelerin, robotik çalışmaların ve sanatsal eserlerin bulunduğu stantları gezdi.