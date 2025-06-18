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        Çankırı'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 41 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:27
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        Çankırı'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 41 çocuk için sünnet etkinliği gerçekleştirildi.

        Hoca Ahmed Yesevi Camisi önünde bir araya gelen sünnet kıyafeti giymiş 41 çocuk, polis ve jandarmanın motosikletli ekiplerinin eskortluğunda Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın makam aracı ve klasik arabaların olduğu konvoy ile şehir turuna çıkarıldı.

        Anadolu’nun ilk darülhadisi ve ilk şifahanesi olarak bilinen Taş Mescit’i ziyaret eden grup daha sonra etkinliğin düzenlendiği düğün salonuna geçti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vakfiyeyi kendilerine tevdi edilen bir emanet olarak gördüklerini söyledi.

        529 yıllık geleneği Çankırı'da yaşatmaya çalıştıklarını belirten Bahçecik, "Ailelerin mutluluğu, çocukların gözlerindeki mutluluk bizim mutluluğumuz oldu. Sağ olsun Sayın Valimiz, il protokolümüz bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Burada klasik otomobillerle, Sayın Valimizin ve Genel Müdürümüzün makam arabalarıyla birlikte tur attık. Çankırı’da bugün unutulmaz bir gün oldu. Herkesin pencerelere çıktığı, ilgiyle karşıladığı bir sünnet şölenine konvoyla eşlik ettik. Bulunduğumuz alan da çok nezih, güzel bir salon. Çocuklarımız ve ailelerine ikramlarımız var, oyun alanlarımız var. Bunun dışında pamuk şeker, patlamış mısır ve diğer ikramlarımız mevcut." dedi.

        Programda yaran ekibi tarafından halk oyunu oynandı, çocuklara bisiklet hediye edildi ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

        Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile protokol üyeleri katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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