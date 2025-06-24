Çankırı Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirildi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı tarihinin en büyük kamu yatırımında sona yaklaşıldığını belirtti.

Akbaşoğlu, Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nin Çankırı’nın tarımsal ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

2023 yılında temelden yüksekliği 92 metre olan Kızlaryolu Barajı’nın ana gövdesinin tamamlandığını, su altında kalacak olan Kurşunlu Köpürlü köyü için yeniden yerleşim ihalesinin de gerçekleştirildiğini, yer tesliminin ardından inşa faaliyetlerinin başladığını aktaran Akbaşoğlu, "Bu proje hem Çankırı'mızın hem de bölgemizin bugüne kadarki en büyük kamu yatırımıdır. Elhamdülillah son aşamaya geldik. İnşallah temmuz ayı başında, Çankırı-Devrez-Kızlaryolu Sulama Projesi’nin ihalesini de gerçekleştireceğiz. Bu devasa proje, 150 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

Barajın sadece tarımsal sulamada değil aynı zamanda hidroelektrik enerji üretimi ve içme suyu temini açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti: