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        Çankırı Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirildi

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı tarihinin en büyük kamu yatırımında sona yaklaşıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:41 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:41
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        Çankırı Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nde sona yaklaşıldığı bildirildi
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı tarihinin en büyük kamu yatırımında sona yaklaşıldığını belirtti.

        Akbaşoğlu, Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi'nin Çankırı’nın tarımsal ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

        2023 yılında temelden yüksekliği 92 metre olan Kızlaryolu Barajı’nın ana gövdesinin tamamlandığını, su altında kalacak olan Kurşunlu Köpürlü köyü için yeniden yerleşim ihalesinin de gerçekleştirildiğini, yer tesliminin ardından inşa faaliyetlerinin başladığını aktaran Akbaşoğlu, "Bu proje hem Çankırı'mızın hem de bölgemizin bugüne kadarki en büyük kamu yatırımıdır. Elhamdülillah son aşamaya geldik. İnşallah temmuz ayı başında, Çankırı-Devrez-Kızlaryolu Sulama Projesi’nin ihalesini de gerçekleştireceğiz. Bu devasa proje, 150 bin dekar tarım arazisinin sulanmasına imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

        Barajın sadece tarımsal sulamada değil aynı zamanda hidroelektrik enerji üretimi ve içme suyu temini açısından da önem taşıdığına dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımıza, Devlet Su İşlerimizin kıymetli mühendislerine ve bu süreçte emeği geçen tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu yatırım, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Kızlaryolu Barajı ve Sulama Projesi tamamlandığında, bölgedeki tarımsal üretimin verimi ve çeşitliliği önemli ölçüde artacak, kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlanmış olacak."

        - Kızılırmak Vadisi'nde 330 milyon liralık sulama yatırımı

        Hamzalı Sulaması kapsamında Kızılırmak Vadisi'ni kapsayan sulama projesi hakkında da bilgi veren Akbaşoğlu, "Hamzalı Sulaması kapsamında Kızılırmak Vadisi'nin sulanmasını tamamlamaya yönelik sözleşme hayata geçti. Tam 330 milyon lira bedelinde olan bu proje, bölgemiz tarımı için adeta hayat veren bir yatırımdır. Çankırı'mıza ve bölgemize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Söz konusu proje ile yalnızca mevcut altyapılar değil, sahada belirlenen eksikler ve köylülerin taleplerine göre şekillendirilen yeni ihtiyaçlar da karşılanmış olacak. Bölgede çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu büyük yatırımların, Çankırı’nın tarımsal üretim kapasitesini kalıcı şekilde artırması bekleniyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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