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        Ankara'da kavgada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Çankırı'da defnedildi

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:29
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        Ankara'da kavgada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Çankırı'da defnedildi
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        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

        Ankara'daki işlemlerinin ardından kara yolu ile Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyüne getirilen Furkan Kaya'nın (22) cenazesi, köy konağı bahçesindeki musalla taşına kondu.

        İkindi vakti kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Bülent ve Derya çiftinin iki çocuğundan biri olan Furkan Kaya'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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