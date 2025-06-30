Ankara'da kavgada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Çankırı'da defnedildi

Bülent ve Derya çiftinin iki çocuğundan biri olan Furkan Kaya'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

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