Çankırı'da aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarpıp kaçan tır sürücüsü yakalandı

Kazadan sürücü ve araçtaki yolcular yara almadan kurtulurken, polis ekipleri olay yerinden kaçan tırı yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 34 ZYU 90 plakalı otomobile İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş mevkisinde bir tır arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.