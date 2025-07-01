Çankırı'da aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarpıp kaçan tır sürücüsü yakalandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarparak kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan tır sürücüsü yakalandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarparak kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan tır sürücüsü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 34 ZYU 90 plakalı otomobile İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş mevkisinde bir tır arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazadan sürücü ve araçtaki yolcular yara almadan kurtulurken, polis ekipleri olay yerinden kaçan tırı yakalamak için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucu tır sürücüsü, Ilgaz ilçesinde yakalandı.
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