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        Vali Taşolar Orta ilçesinde incelemelerde bulundu

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta ilçesi ile köy ve beldelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:36
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        Vali Taşolar Orta ilçesinde incelemelerde bulundu
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        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Orta ilçesi ile köy ve beldelerinde incelemelerde bulundu.

        Taşolar ile beraberindekiler, Sakeli köyünde Orta Kaymakamlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklediği Orta Yerel Eylem Grubu Derneği desteğiyle köy halkı tarafından yapılan fırın kafenin açılışına katıldı.

        Açılışın ardından Kırsakal köyünde Orta Kaymakamlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme Genel Müdürlüğü ortak projesiyle 110 dönüm alanda yapılan Botanik Bahçesini ziyaret eden Taşolar, Yaylakent ve Dodurga beldelerinde ile Orta Organize Sanayi Bölgesine de ziyaretlerde bulundu.

        Ziyaretlere Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Çankırı Orman İşletme Müdürü İbrahim Polatlı, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkol, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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