Çankırı Sakaeli köyünde yayla şenliği düzenlendi
Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyünde yayla şenliği düzenlendi.
Orta ilçesine bağlı Sakaeli köyünde yayla şenliği düzenlendi.
Köy muhtarlığı ve Sakaeli Köyü Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından köyün yaylasında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.
Köy muhtarı Erdoğan Satıoğlu, yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların köylüleri bir araya getirerek birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.
Satıoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sakaeli Köyü Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz da şenlikte gurbetteki hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirterek, yoğun katılımdan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.
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