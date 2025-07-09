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        Çankırı'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Çankırı'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 kınalı keklik salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:35
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        Çankırı'da 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Çankırı'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 kınalı keklik salındı.

        Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Ilgaz ilçesi Sazak köyünde program düzenlendi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Şube Müdürü Gültekin Aksan ile protokol üyelerinin katılımıyla Ilgaz ilçesinin yanı sıra Bayramören, Şabanözü ve Çerkeş ilçelerinde toplam 600 keklik doğal yaşam alanına salındı.

        Salınan keklikler ile ekosistemin korunması ve avlanma baskısının azaltılması hedefleniyor.

        Vali Taşolar, burada yaptığı açıklamada, biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemine vurgu yaparak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda keklik ve bıldırcın türü kuşların avlanmasının yıl sonuna kadar yasaklandığını ifade etti.

        Taşolar, Çankırı'daki doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bu tür çalışmaların ilerleyen dönemlerde de kararlılıkla sürdürüleceği kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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