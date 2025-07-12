Çankırı'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Çankırı'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Çankırı'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
O.C. idaresindeki 06 FCS 094 plakalı motosiklet, Kastamonu-Ilgaz kara yolu Kazancı köyü mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan muayenede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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