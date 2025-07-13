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        Orta ilçesinde 3 gün sürecek festival başladı

        Orta ilçesinde 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Büyük Orta Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:49
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        Orta ilçesinde 3 gün sürecek festival başladı
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        Orta ilçesinde 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Büyük Orta Festivali" başladı.

        Festivalin açılışında Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunarak şehitler için dua edildi, aşure ikramında bulunuldu.

        Köy ve beldeler tarafından festival alanında tanıtım çadırları kurularak ziyaretçilere ikram yapıldı.

        Sanatçı İbrahim Yıldız ve Elif Buse Doğan'ın konserinin ardından festivale katkı sunan sponsorlara plakete takdim edildi.

        Festivale Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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