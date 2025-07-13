Orta ilçesinde 3 gün sürecek festival başladı

Festivale Vali Mustafa Fırat Taşolar, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Köy ve beldeler tarafından festival alanında tanıtım çadırları kurularak ziyaretçilere ikram yapıldı.

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