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        Kucağında bebeğiyle sporcu yetiştiriyor

        MUHAMMED KAYGIN - Savate Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Esra Kibaroğlu, hem 10 aylık bebeğinin bakımını sürdürüyor hem de dünya şampiyonasına hazırlanan Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı sporcularını müsabakalara hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:03
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        Kucağında bebeğiyle sporcu yetiştiriyor
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        MUHAMMED KAYGIN - Savate Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Esra Kibaroğlu, hem 10 aylık bebeğinin bakımını sürdürüyor hem de dünya şampiyonasına hazırlanan Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı sporcularını müsabakalara hazırlıyor.

        Yıldızlar ve Gençler Savate Milli Takımı, Özbekistan'ın Taşkent kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'na yönelik hazırlıklarını Çankırı'da sürdürüyor. Hamide Bıkçın Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa giren milli takıma, antrenör Esra Kibaroğlu, 10 aylık bebeği Nil ile eşlik ediyor.

        İstanbul'dan gelerek, kucağında bebeğiyle antrenmanlara katılan sporculara teknik ve taktik eğitim veren 32 yaşındaki Esra Kibaoğlu, hem sporcuların gelişimine katkı sağlıyor hem de çocuğunun bakımını gerçekleştiriyor.

        Esra Kibaroğlu, AA muhabirine, 5 yaşından beri sporla ilgilendiğini söyledi.

        Savatenin 2024 yılı haziran ayında Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanmasıyla milli takım antrenörlüğü görevine başladığını belirten Kibaroğlu, "Bebeğim doğduktan sonra 3 aylıkken antrenmanlarda ve kulüpte vakit geçirmeye başladık. O da çok seviyor antrenmanlara katılmayı, kulüpte olmayı. Çocuğumun ilk söylediği cümle, 'Hadi başla' oldu zaten." dedi

        - "Çalışırken çocuk bakmak aynı zamanda keyifli."

        Spor yapmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini dile getiren Kibaroğlu, "Çocuğumu da çok seviyorum. Spor ile ikisi birlikte çok güzel gidiyor. Hem ona vakit ayırabiliyorum hem sporcularla ilgilenebiliyorum. O da burada mutlu olduğu, buraya ayak uydurduğu için ikisini de götürebiliyorum." diye konuştu.

        Çocuğun bakımının zorlu bir süreç gerektirdiğini ancak güzel tarafları da bulunduğuna dikkati çeken Kibaroğlu, şunları kaydetti:

        "Uykusuz kalıyorsun, yemesi içmesi, ona göre ayarlaman gerekiyor. Güzel taraflarını görmeye çalışıyorum çünkü işimi çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Çocuğum da benimle birlikte. Birlikte mutluyuz. Genellikle bana, 'Çok zorlanırsın boş ver, yapma' diyorlar. Böyle şeyler söylenmesine gerek yok bence. Evdeyken de zorlanıyorum, buradayken de. Ama burada mutluyum, spor yaparken mutluyum, antrenörlük yaparken mutluyum. O yüzden evde kalıp çocuk bakmak da zor, çalışırken çocuk bakmak da. Ama çalışırken çocuk bakmak aynı zamanda keyifli."

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