Çankırı'nın içme suyunu karşılayan barajda su hacmi 10,17 milyon metreküpe geriledi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kentin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su hacminin 10,17 milyon metreküp seviyesine gerilediğini bildirdi.

Esen, makamında düzenlediği basın toplantısında, Güldürcek Barajı'ndan il genelinde üç ana koldan il, ilçe ve belde olmak üzere 22 noktaya su temini sağlandığını söyledi.

Barajda 2010 yılında 46,37 milyon metreküp su bulunduğunu, 2018 yılından itibaren gerileyerek 10,17 milyon metreküpe gerilediğini belirten Esen, "Dünyayı etkisi altına alan küresel iklim koşullarının yanı sıra vatandaşımızın bilinçsiz su tüketimi de maalesef süreci aleyhimize hızlandırmıştır. İçme suyu ve kullanımı ile ilgili hassasiyetimizi belirli aralıklarla vatandaşımıza duyursak da bu seferberliğe halkımızı dahil edememenin üzüntüsünü yaşamaktayız. Yürütülen çalışmalar sayesinde kayıp kaçak oranını son yedi yılda yüzde 53,23’ten 2024 yılı sonu itibarıyla 36,25 seviyelerine düşürmeyi başardık." dedi.

İçme suyu kullanımında yaz aylarında artış yaşandığını vurgulayan Esen, depo seviyelerinde yaşanan düşüş nedeniyle dönüşümlü su kesintileri uyguladıklarını dile getirdi.