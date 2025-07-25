Çankırı'daki "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazılara başlandı

Çankırı'da önceki yıllarda gergedan, kılıç dişli kaplan, zürafa, yaban atları, sırtlan, gelincik, antilop, oklu kirpi ve bizon gibi birçok hayvana ait fosillerin bulunduğu "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yılki kazılara başlandı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında Fatih Mahallesi Yapraklı kara yolu çevresindeki alanda yapılan kazılar, 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Erol, gazetecilere, Çorakyerler'de sistemli ve düzenli kazı çalışmalarının 2001 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başladığını söyledi.

Kazı çalışmaları sırasında her yıl yeni türlerle karşılaştıklarını belirten Erol, "Dolayısıyla Çorakyerler, dünyada çok önemli bir konum almaya başladı. Şu anda dünyada alanıyla, dönemiyle ilgili karşılaştırma lokalitesi olarak kullanılmaya başlandı." dedi.

Çorakyerler'de bugüne kadar 4 bin 300'ün üzerinde tanımlanabilir nitelikte fosil buluntuları elde ettiklerini dile getiren Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fosil buluntularının bir kısmı, Anadolu'da çağdaşları olan yerlerde belirlenen fosillerle eşdeşken bir kısmı da sadece Çankırı bölgesinde yaşamış türler olarak tanımlandı. Şimdiye kadar birçok, uluslararası en iyi bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler var. En önemli buluntular iki tane genus (cins), iki tane tür niteliğinde tanımlanıyor. Bunlardan bir tanesi, Çankırı'nın antik dönem adını alan Gangraia Anatolica'dır ki (antilop türü bir hayvan fosili) benim tarafımdan ismi verildi. Çankırı'nın antik adı olacak diye, özellikle literatüre Çankırı'nın adının girmesini istememiz dolayısıyla bu ismi koyduk. Diğer bir isim ise Anadoluvius (goril benzeri bir hayvan fosili) adını alan dünyada tek örnek. Tabii bu yeni tanımlanan türler dünyada tek, Çorakyerler'e özgü örnekler." Çorakyerler'in taşınmış bir lokalite olduğunu, fosillerin parçalanmış şekilde ele geçtiğini anlatan Erol, "Bir parçası bir yerde, bir parçası diğer yerde bulunduğu için her yıl bir önceki yıl ulaşılan bir canlıya ait fosilin devamını bulma olasılığımız var. Kazılara bunun için devam ediyoruz, parçalarını bularak bütünlemek açısından." ifadelerini kullandı.