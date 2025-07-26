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        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:38
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        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 34 DR 5392 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Bedil köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile K.A. ise yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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