Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Özlü köyünde yağmur duası yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özlü köyünde yağmur duası yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yağmur duası yapıldı.

        Köy Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsü başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

        İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un yaptığı duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

        Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

        Özlü Köyü Muhtarı Nadir Aydos da yangınlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Ciğerlerimiz yanıyor, 10 evladımızı şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyor, vatanımız sağ olsun diyorum. Duamız kabul olsun inşallah. Katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Arkadaşı için gittiği KETEM'de kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle...
        Arkadaşı için gittiği KETEM'de kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle...
        Orman işçisinin yangın söndürme çalışmasından selam göndermesi ailesini duy...
        Orman işçisinin yangın söndürme çalışmasından selam göndermesi ailesini duy...
        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Orta'da Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi
        Orta'da Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi
        Çankırı'daki "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazılara başlandı
        Çankırı'daki "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazılara başlandı
        Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2025 kazıları başladı
        Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2025 kazıları başladı