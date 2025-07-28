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        Arkadaşı için gittiği KETEM'de kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, arkadaşının sonucunu almak için gittiği Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) doktorların yönlendirmesiyle yaptırdığı testin ardından meme kanseri olduğunu öğrenen 46 yaşındaki Arzu Kılıç, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:02
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        Arkadaşı için gittiği KETEM'de kanser olduğunu öğrenen kadın erken teşhisle sağlığına kavuştu
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        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'da, arkadaşının sonucunu almak için gittiği Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) doktorların yönlendirmesiyle yaptırdığı testin ardından meme kanseri olduğunu öğrenen 46 yaşındaki Arzu Kılıç, erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.

        Çankırı'da yaşayan 3 çocuk annesi Kılıç, 2022 yılında bir arkadaşının mamografi sonucunu almak için İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan KETEM'e gitti.

        Burada, doktorların test yaptırması tavsiyesinde bulunması üzerine Kılıç, mamografi çektirdi.

        Bir süre sonra KETEM'den aranan Kılıç, göğsünde kitle olduğunu öğrendi.

        Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde tedavi sürecine başlayan Kılıç, erken teşhis sayesinde yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Arzu Kılıç, AA muhabirine, göğsünde kitle olduğunu öğrendikten sonra yoğun bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

        Sağ göğsündeki kitlenin başarılı şekilde alındığını, 4 kemoterapi, 20 radyoterapi tedavisi gördüğünü anlatan Kılıç, kontrollerinin halen devam ettiğini dile getirdi.

        Üç çocuğu bulunduğunu belirterek, erken teşhisin hayat kurtardığını bizzat kendisinin yaşadığına işaret eden Kılıç, "İyi ki KETEM'deki arkadaşlar bana ısrar etmiş, mamografi çekilmişim ve hastalığımı öğrendim. Çünkü hiçbir şekilde rahatsızlığım, sıkıntım, şikayetim yoktu. Erken teşhisle normal hayatıma devam ediyorum." dedi.

        Kendisinden bir yıl sonra kız kardeşinde de aynı hastalığın olduğunu öğrendiklerini, onun da erken teşhis sayesinde tedavi edildiğini vurgulayan Kılıç, herkese kontrol yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "Erken öğrenmiş olmam tedavimi de kolaylaştırdı"

        Kanser olduğunu ilk duyduğunda büyük korku ve endişe yaşadığının belirten Kılıç, şöyle devam etti:

        "Çünkü adı korkutucu, kanser. Sonrası için kemoterapi. Bunlar korkutuyor ama erken teşhis almam, erken öğrenmiş olmam tedavimi de kolaylaştırdı. Ben zannettim ki göğsüm tamamen alınacak ama doktorum, 'Erken geldiğin için bütün kolaylıkları yaşayacaksın' dedi. Çok şükür, sadece kitle temizlenmiş oldu. Tabii ki koruyucu olarak kemoterapi ve radyoterapi ile desteklediler. İlk duyduğum anda çocuklarım aklıma geldi. 'Onlar ne olacak?' dedim. Doktorlarım hep şöyle söylediler, 'Grip oldum geçti diyeceksin. Çünkü erken teşhis, başındasın, o yüzden hiç korkma'. Şu an burada konuşabiliyorsam, huzurluysam, bunlar doktorların sayesinde. Erken öğrenmemin güzelliği diyebilirim."

        Tedavi sürecinde İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ile KETEM çalışanlarının çok büyük desteğini gördüğünün altını çizen Kılıç, sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "Belirtisiz haldeyken kanseri erken teşhis edebiliyoruz"

        Çankırı Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Burhanettin Erdemli ise kanserin günümüzde en önemli ölüm nedenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

        KETEM'de rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanseri taramalarını yapabildiklerini belirten Erdemli, "Uygun aralıklarla geldiğinizde belirtisiz haldeyken kanseri erken teşhis edebiliyoruz. İlerlemeden, başka yerlere sıçramadan süreci yönetip hiç kansere yakalanmamış bir birey olarak hayatınıza devam etmenizi sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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