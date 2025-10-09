Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, çalışmaları yerinde inceledi

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:28
        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, çalışmaları yerinde inceledi
        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

        Başkan Sopacı, beraberindeki birim müdürleri ile ilçedeki yürüyüş yolu, park ve bahçeler ve okul bahçelerinde incelemelerde bulunarak yıpranan bölgelerin yenilenmesi talimatını verdi.

        Parklardaki güvenliği artırmak ve parklara zarar verenleri tespit etmek amacıyla belirlenen alanlara da güvenlik kamerası takılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

