Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, çalışmaları yerinde inceledi

Parklardaki güvenliği artırmak ve parklara zarar verenleri tespit etmek amacıyla belirlenen alanlara da güvenlik kamerası takılacağı öğrenildi.

Başkan Sopacı, beraberindeki birim müdürleri ile ilçedeki yürüyüş yolu, park ve bahçeler ve okul bahçelerinde incelemelerde bulunarak yıpranan bölgelerin yenilenmesi talimatını verdi.

