Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çankırı'nın Korgun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Korgun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
C.B. (21) idaresindeki 18 ABP 428 plakalı otomobil, Korgun-Kurşunlu kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.A. (20), E.B. (23) ve S.B. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.