Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.B. (40) yönetimindeki 34 CFA 240 plakalı otomobil, D-100 kara yolu tekstil kavşağında yoldan çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki S.O. (43) ve M.O. (40) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        Çerkeş ilçesinde iki kazada 3 kişi yaralandı
        Çerkeş ilçesinde iki kazada 3 kişi yaralandı
        Çankırı'da içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17...
        Çankırı'da içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17...
        Orta'da Ferfene Gecesi etkinliği düzenlendi
        Orta'da Ferfene Gecesi etkinliği düzenlendi
        Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Çankırı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı
        Çankırı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı
        Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlat...
        Kalfat beldesinde "Evinin önünü süpür, beldeni temiz tut" kampanyası başlat...