Çankırı'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.B. (40) yönetimindeki 34 CFA 240 plakalı otomobil, D-100 kara yolu tekstil kavşağında yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki S.O. (43) ve M.O. (40) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradan Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
