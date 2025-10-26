Çankırı'da şehit annesinin altınlarını çalan zanlılardan biri yakalandı

Suça karıştığı belirlenen diğer şüpheli E.D.'nin (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılan çalışma sonucu şüphelilerden Y.Y.'nin (27) ailenin yakını olduğu tespit edildi. Ankara'da yakalanan ve ilçeye getirilen Y.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayındır köyü Kürüs Mahallesi'nde şehit babası S.Ç. (80) ile annesi S.Ç.'nin (85) gece mutfak penceresinden evlerine giren 2 kişi, şehidin annesinin boynundaki altınları zorla alarak kaçtı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.