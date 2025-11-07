Habertürk
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Giriş: 07.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:51
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı
        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan 36 kişinin yakalandığı belirtildi.

        Bu kişilerden 2'sinin tutuklandığı, ayrıca ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklunun sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, "2 narkotik, 1 kaçakçılık ve 1 terör operasyonunda 4 şahıs hakkında işlem tesis edilmiş, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 1663 araç sürücüsüne 5 milyon 83 bin 572 lira idari işlem uygulanmış, 119 araç trafikten men edilmiştir." ifadesine yer verildi.

