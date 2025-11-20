Savate Milli Takımı Çankırı'da öğrencilerle buluştu
Çankırı'nın Orta ilçesinde Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan milli sporcular, öğrencilerle bir araya geldi.
Kampın son günü, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, milli takım genel koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, lise öğrencilerine Savate Combat sporunu anlattı.
Kibaroğlu, ilçede sürdürülen kamp döneminde milli takımın 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu, 60 kiloda Cem Yurtsever, 80 kiloda Muhammet Yasir Polat ve 85 kiloda Eyüp Taşdemir'den oluştuğunu belirtti.
Takımın Fransa'nın başkenti Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için yoğun şekilde hazırlandığını dile getiren Kibaroğlu, Türkiye'nin Fransa'nın ardından dünyada ikinci sıraya yükselmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.
Kibaroğlu, "Vatanımızı, bayrağımızı ve savate spor camiamızı onurla temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Çankırı İl Gençlik ve Spor Müdürü Sadık Ak da sporculara Paris'te yapılacak müsabakalarda başarı dileklerini iletti.
Öte yandan, kentte antrenman programını tamamlayan milli takım, Paris'e gitmek üzere kentten ayrıldı.
