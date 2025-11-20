Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Savate Milli Takımı Çankırı'da öğrencilerle buluştu

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan milli sporcular, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savate Milli Takımı Çankırı'da öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'nın Orta ilçesinde Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan milli sporcular, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kampın son günü, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, milli takım genel koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, lise öğrencilerine Savate Combat sporunu anlattı.

        Kibaroğlu, ilçede sürdürülen kamp döneminde milli takımın 56 kiloda Feyzanur Azizoğlu, 60 kiloda Cem Yurtsever, 80 kiloda Muhammet Yasir Polat ve 85 kiloda Eyüp Taşdemir'den oluştuğunu belirtti.

        Takımın Fransa'nın başkenti Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için yoğun şekilde hazırlandığını dile getiren Kibaroğlu, Türkiye'nin Fransa'nın ardından dünyada ikinci sıraya yükselmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.

        Kibaroğlu, "Vatanımızı, bayrağımızı ve savate spor camiamızı onurla temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Çankırı İl Gençlik ve Spor Müdürü Sadık Ak da sporculara Paris'te yapılacak müsabakalarda başarı dileklerini iletti.

        Öte yandan, kentte antrenman programını tamamlayan milli takım, Paris'e gitmek üzere kentten ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor
        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor
        Husumetli grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Husumetli grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Çankırı'da 2 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Çankırı'da 2 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor
        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama ç...
        GÜNCELLEME - Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama ç...
        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürü...
        Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadın için başlatılan arama çalışması sürü...
        Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor
        Kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor