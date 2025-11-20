Savate Milli Takımı Çankırı'da öğrencilerle buluştu

Çankırı İl Gençlik ve Spor Müdürü Sadık Ak da sporculara Paris'te yapılacak müsabakalarda başarı dileklerini iletti.

Takımın Fransa'nın başkenti Paris'te 21-22 Kasım'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için yoğun şekilde hazırlandığını dile getiren Kibaroğlu, Türkiye'nin Fransa'nın ardından dünyada ikinci sıraya yükselmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.

