İşlettiği kıraathanede ölü bulundu

<br>Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)ÇANKIRI'da kıraathane işleten Muzaffer Yıldız (73), iş yerinde ölü bulundu.<br>Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Selahattin İnal Sokak'ta meydana geldi. Kıraathaneye giren kişiler, iş yeri sahibi Muzaffer Yıldız'ın yerde hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.<br>Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Merkez Ramazan SARICI<br>2020-06-15 15:43:15<br>
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