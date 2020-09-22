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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da 2.7 şiddetinde deprem

İHA

Çankırı'da 2.7 şiddetinde deprem

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem akşam saatlerinde meydana geldi. Yerin 11.7 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 2.7 olarak kaydedildi. Depremle sallanan ilçedeki vatandaşlardan bazıları korku dolu anlar yaşarken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Depremde herhangi can ve mal kaybımız yok. Ekiplerimiz sahada olası bir duruma karşı hazır bir şekilde bekliyoruz" dedi.

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