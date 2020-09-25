Yarım asırdır gençlere boks öğretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdır gençlere boks öğretiyor

DHA

Yarım asırdır gençlere boks öğretiyor


Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) ÇANKIRI'da, 1968 yılında boksa başlayan Boks İl Temsilcisi Şefik Gümüş (70), ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde eden çok sayıda sporcu yetiştirilmesine öncülük etti.
1975 yılında resmi olarak boks antrenörlüğüne başlayan evli ve 2 çocuk sahibi Şefik Gümüş, başarılarından dolayı 1977 yılında da Türkiye genelinde yılın antrenörü seçildi. Son 10 yıldır Çankırı Boks İl Temsilcisi olarak görev yapan Gümüş, 2017 yılında geçirdiği gırtlak kanseri ameliyatına kadar sporcularıyla birlikte antrenmanlara katılıyordu. Gümüş, bugün de sporcuların antrenmanlarını takip ederek onlara tecrübelerini aktarıyor. Binlerce gence boksu sevdiren Gümüş, bugüne kadar 1 dünya üçüncüsü, 2 Avrupa şampiyonu, 3 Avrupa üçüncüsü derecelerinin yanı sıra çok sayıda Türkiye dereceleri elde eden sporcuların yetiştirilmesine öncülük etti.
Şefik Gümüş, Çankırı´nın boksta önemli bir yeri olduğunu aktararak, Türkiye´nin dört bir yanında sporcu yetiştirdiğini söyledi. Yaşına rağmen dinç kalabilmesini spor yapmasına borçlu olduğunu belirten Gümüş, "Genç yaşta spora başlamak ve spor yapmak dinç kalmamızda en büyük etken. Bütün herkese sporun bütün branşlarında faaliyet göstermelerini tavsiye ederim. İlla boks olsun demiyorum. Diğer spor dallarıyla da ilgilendim. Gençlere tavsiyem; kafe ve diğer yerlerde olmak yerine spor yapmaları. Her bakımdan, sağlık, sosyal ve istikbal açısından çok faydalı bir olay. Bunun dışında başka bir şey düşünemiyorum. Ömrüm olduğu müddetçe sporda devam edeceğim. Yaşımı hiç düşünmüyorum. Salona girdiğimde sporcu gibi çalışıyorum" dedi.
2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi Çankırı´da kampını sürdüren Türkiye Boks Milli Takımı´nın çalışmalarına da katılan Şefik Gümüş, sporcuları taktik ve teknik olarak iyi bulduğunu, olimpiyatlarda iyi dereceler elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şefik Gümüş ile röportaj
Şefik Gümüş antrenman görüntüsü
- Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Çankırı Ramazan SARICI
2020-09-25 13:19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Stajlar da online ortama taşındı Korona virüsten dolayı stajlarını online ortamda yaptılar Öğrenciler online staja istekli
YEREL HABERLER Stajlar da online ortama taşındı Korona virüsten ...
İngiltere Boks Milli Takımı Çankırı'daki kampı tamamladı
YEREL HABERLER İngiltere Boks Milli Takımı Çankırı'daki kampı ...
İngiliz Boks Milli Takımı Çankırı kampını tamamladı İngiliz Başantrenör Lee Pullen, “Şampiyonalarda Türk sporcularla karşılaşmak istemem” “Gayet güzel ev sahipliği yapıldı”
YEREL HABERLER İngiliz Boks Milli Takımı Çankırı kampını ...
Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı 7 milyon liraya mal olacak proje 2 ayda bitirilecek
YEREL HABERLER Çankırı'da 'Tatlıçay Projesi'nin temelleri atıldı 7 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X