Çankırı’nın yöresel peyniri “Küpecik” coğrafi işaret aldı

Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden “Küpecik peyniri”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Çankırı'nın yöresel lezzetleri arasında yer alan “Küpecik peyniri”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. Kaya tuzu ile yapılarak küplere basılan ve olgunlaşma süreci için Çankırı Yeraltı Tuz Şehri’nde yerin 500 metre altında saklanan Küpecik peynirinin üretim takipleri ve kalite değerlendirme süreci devam ediyor.

Öte yandan, Çankırı'da daha önce yağlı Eldivan çöreği, Çankırı höşmerim tatlısı, Çankırı sarımsaklı et, Çankırı tutmaç çorbası, Çankırı ince ekmek muskası, Çankırı yumurta tatlısı coğrafi işaret almıştı.

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