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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇAKÜ’den önemli akademik başarı

İHA

ÇAKÜ’den önemli akademik başarı

Çankırı Karatekin Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projenin iş paketi sonuçlarının yer aldığı bildirdi, Uluslararası AraştırmaGeliştirme ve Tasarım Konferansında sunulan ilk 25 bildiri içinde yer aldı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Didar Üçüncüoğlu'nun Haziran 2021’de TÜBİTAK TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandığı Çankırı ili ‘geleneksel ve coğrafi tescilli gıda hammaddelerinin veya ürünlerinin inovatif olarak işlenmesi’ ana fikri kapsamında yürütülen projenin hem yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunulması hem de ÇAKÜ TEKNOPARK ve teknoloji transfer ofisi (ÇAKÜ TTO) ticari ve stratejik ekosistemdeki rollerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
BiGG projesi kapsamında kurulan ‘Yoka Fonksiyonel Gıda Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.’ Startup bünyesinde, yine ÇEKÜ’den mezun olan iki genç mühendis olan Esra Sarıkaya ve Berna Fikriye Erol, ArGe personeli olarak istihdam ediliyor. ÇAKÜ Teknokent Yönetici A.Ş. merkezli kurulan şirketin, Korgun OSB’deki şubesinde, ‘atıştırmalık fonksiyonel gıda üretimi’ kapsamındaki ArGe faaliyetleri hızla devam ediyor.
Projenin tamamlanan ilk ana iş paketi sonuçları, “Geleneksellikten İnovasyona Giden Yolda Çankırı, Atıştırmalık Gıda Üretimi: Yoka Çerezi” başlığıyla Uluslararası AraştırmaGeliştirme ve Tasarım Konferansında sözlü bildiri olarak sunuldu ve tam metin halinde yayımlandı. Sunulan bildiri, toplam 6 dalda belirlenen, ilk 25 bildiri içinde yer aldı ve RDCONF ARGE ve İnovasyon Bildiri Ödülleri 2021 Yarışmasına katılmaya hak kazandı. 14 Ocak 2022 de düzenlenen ödül töreninde, gıda sektörü alanında ‘En İyi İnovasyon Proje Ödülü’, ÇAKÜ akademisyenlerinin kurucusu olduğu Yoka Fonksiyonel Gıda şirketine verildi. Projede gelinen noktada elde edilen tüm verilerin paylaşıldığı bilimsel makale ise alanda yayın yapan bilimsel bir dergide yayımlanmak üzere kabul aldı.
Konu ile ilgili konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Genç ve dinamik araştırmacı kimliği taşıyan bir şehir üniversitesi olarak biz, bir yandan bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz ile bilim dünyasına katkıda bulunmayı; diğer yandan ise Çankırı’ya ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Didar Üçüncüoğlu tarafından kurulan TÜBİTAK destekli Startup’ın, hem ÇAKÜ Teknokent’in ilk patent tabanlı ArGee şirketi olması hem kendi üniversitemiz mezunlarını istihdam ediyor olması hem de ilimizin geleneksel ürünlerinin inovatif olarak işlenmesi yönlerinden oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu anlamda değerli hocamızı tebrik ediyorum. Yeni dönemde benzer projelerin artacağını düşünüyor ve bu projelere her anlamda desteğimizin süreceğini ifade etmek istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi ile sosyal ve bilimsel projeleri ile kısacası her yönüyle Çankırı’ya ve ülkemize katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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