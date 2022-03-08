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Çankırı'da “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmine yoğun ilgi

İHA

Çankırı'da “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmine yoğun ilgi

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde, “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filminin yapılan özel gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Atkaracalar Özleyiş Topbaş Kültür Merkezi konferans salonunda Atkaracalar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filminin özel gösterimi yapıldı. Çankırı'da bir ilk olarak düzenlenen programa Atkaracalar, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sinema etkinliği ardından konuşan Belediye Başkanı Harun Oflaz, "İlimizde bir ilki gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyorum. ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ filmini Atkaracalar Özleyiş Topbaş Kültür Merkezinde halkımızın yoğun katılımıyla seyrettik. Yaklaşık 40 sene evvel sinema kültürünün ilçemizde var olduğunu biliyoruz, bu kültürümüzü yaşatmak adına ilk adımımızı bu program sayesinde attık, devamının geleceğini vatandaşlarımıza taahhüt diyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Program Koordinatörü Atkaracalar AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Recep Uzun Programa ilişkin ise, "İlçemiz Atkaracalar Belediyesi öncülüğünde düzenlediğimiz TRT Sinema ve Dijital Sanatlar Mustafa Kutlu ortak yapımı olan 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit olan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatlarının nasıl kesiştiğini anlatan ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ sinema filmini vatandaşlarımızla birlikte izledik. Bu imkanı sağlayan Belediye başkanımız Sayın Harun Oflaz'a, TRT Sinema Genel Müdürü Sayın Faruk Güven'e, film yapımcısı Sayın Mustafa Kutlu'ya ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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