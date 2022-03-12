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Yabancı öğrenciler kabulünün 101. yıldönümünde İstiklal Marşı'nı okudu Yabancı öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, hazırlanan klip büyük ilgi gördü

İHA

Yabancı öğrenciler kabulünün 101. yıldönümünde İstiklal Marşı'nı okudu Yabancı öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, hazırlanan klip büyük ilgi gördü

Çankırı'da eğitim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencileri, kabulünün 101'inci yıl dönümünde İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nı okuyan yabacı öğrencilerin gönüllü olarak yer aldığı klip ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılında anlamlı bir davranışa imza attı. Azerbaycan Cubutili öğrenciler, yıldönümünde İstiklal Marşı'nı okudu. Yabancı öğrencilerin, İstiklal Yolu, Ilgaz Dağı gibi Çankırı'nın çeşitli bölgelerinde İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuduğu anlar ise klip haline getirildi. Sosyal medyadan paylaşılan klip, büyük ilgi gördü.

“Ezelden beri hür yaşamış bir millet elbette hür yaşayacaktır”
Yabancı öğrencilerin davranışının kendilerini onurlandırdığını söyleyen Çankırı Karatekin üniversitesi rektörü Harun Çiftçi, “İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü idrak etmekteyiz. İstiklal Marşı Milli Mücadelenin esasıdır ve istiklal Marşımız'da, günümüz insanına, günümüz gençliğine nasihat, tarihi anlatma ve aynı zamanda milletimizin bütün değerlerini ifade edecek şekilde mısralarında anlam yüklü haykırışlar söz konusudur. Biz bugün Çankırı’da istiklal yolunun merkezinde Emir Karatekin huzurunda istikbale bir not bırakıyoruz ve diyoruz ki ,'ezelden beri hür yaşamış bir millet elbette hür yaşayacaktır' Bu yönüyle bütün Türk milletinin vazifeler ve sorumlulukları vardır ve biz inanıyoruz ki bizim gençliğimiz bu vazife ve sorumluluğu en iyi şekilde ifade edecektir ve geleceği şekillendirecek, ülkemizi daha iyi seviyelere getirecek, medeniyet davamızı omuzlayacak bir misyona sahip olacaklarıdır” dedi.

"Türkiye ve marş benim için çok büyük anlamlar ifade ediyor”
Gönüllü olarak İstikal Marşı'nı okuyan Zahra Hoseyni isimli öğrenci, “Yaklaşık 10 yıldır Çankırı’da yaşıyorum. Elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün İstiklal Marşı'nın 101. yıl dönümü. Her marş her ülkesi için özeldir. Türkiye ve marş benim için çok büyük anlamlar ifade ediyor” diye konuştu.

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