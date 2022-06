ÇAKÜ’de mezuniyet coşkusu sürüyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen "ÇAKÜFest`22 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni" nin 2. gününde Fen Fakültesi, Kurşunlu Adalet ve Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Orman Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri kep attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) "ÇAKÜFest`22 15. Bilim, Kültür ve Sanat Festivali ve Mezuniyet Töreni"nin 2. günü, Fen Fakültesi, Kurşunlu Adalet ve Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Orman Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin kep atma töreni ile başladı. Uluyazı Kampüsü festival alanında gerçekleştirilen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, dekanlar, yöneticiler, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ve akademik personel öğrenci ve velileri kortej eşliğinde selamladı. Mezun öğrencilerin tören geçişi ile yerlerini almasının ardından Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, öğrenciler, veliler ve akademisyenlere hitaben bir konuşma yaptı.

Kurulduğu günden beri her geçen gün gelişimini ve büyümesini sürdüren Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin 15. yılında yeni mezunlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Rektör Çiftçi, “Ülkemizin öncelikli hedeflerine katkı yapmak, tüm önemli projelerin içinde yer almak amacıyla yol haritasını belirlemiş ve bu minvalde gelişimini devam ettiren bir üniversiteyiz. Ülkenin hedeflerine katkı vermenin en önemli ayağı da ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Biz de bu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceği inşa edecek olan sizleri en donanımlı şekilde yetiştiriyoruz bir anlamda” dedi.

“Her mezuniyet yeni bir başlangıçtır” diyerek konuşmasını sürdüren Çiftçi, “Biz sürekli yeni başlangıçların peşindeyiz. Yeni başlangıçlar için yeni hedefler ortaya koyacağız. Kendimizi sürekli yenileyeceğiz. Gelişen ve değişen dünya şartlarında kendimizi apayrı bir yerde konumlandırma zorunluluğumuz var. Bunun için düşüneceğiz, araştıracağız bir araya gelip yeni fikirler ortaya koyacağız. Bir bayrak yarışı olarak nitelendirebileceğimiz bu süreçte bayağı hep ileriye taşımak durumundayız. Maziden günümüze değin 1071’den 1074’den Kurtuluş Savaşı’ndan Mustafa Kemal’den gelen bir sancak ve bir hakikat ışığı vardır. Bunları asla unutmayacağız ve duyarsız kalmayacağız. Bu idealleri yerine getirmek için çalışacağız. Biliyorsunuz Çankırı Kurtuluş Savaşında önemli bir yerde. İnebolu’dan başlayıp Ankara’da biten İstiklal Yolu güzergâhındayız. İstiklal Yolu nasıl bu milletin istikbal yolu olmuşsa biz de bugün İstiklal Yolunun göbeğinden istikbale iyi yetişmiş, değerlerine bağlı gençler gönderiyoruz. İstikbalimizi İstiklalin göbeğinden giden sizlere emanet ediyoruz. Çankırı kadim değerlere sahip bir şehir. Gittiğiniz her yere burada edindiğiniz kadim değerleri götürün ve anlatın. Bugün aslında en büyük alkışı ve teşekkürü Anadolu’nun bağrından gelen çilekeş, kadirşinas velilerimiz hak ediyor. Çünkü onların desteği, sevgisi, fedakârlıkları olmasa bugün ne sizler ne bizler burada olabilirdik. Eminim ki onlarda yaptıkları fedakârlıklarını meyvesini bugün burada toplamaktan son derece mutlu ve gururludurlar. Ben hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimiz iyi ki varsınız. İyi ki ÇAKÜ’lüsünüz. İyi ki Çankırı’dasınız iyi ki bizim bayrağımızı Türkiye’nin her noktasına götürecek olan temsilcilerimizsiniz. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Rektör Çiftçi’nin konuşmasının ardından tören, mezunların kep atması ve aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

