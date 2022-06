Çankırı Valisi Ayaz, muhtarlarla bir araya geldi, sel riskine karşı uyardı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, muhtarlar ile birlikte her ay düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vali Ayaz , son zamanlarda artan yağışlara dikkat çekerek muhtarların kendi bölgelerinde tedbirli olmalarını ve halkı her türlü olumsuzluğa karşı uyarmalarını istedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz tarafından her ay bir ilçede gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı bu ay Kurşunlu ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarlara hitap eden Vali Abdullah Ayaz, son zamanlarda artan yağışlara dikkat çekerek muhtarların kendi bölgelerinde tedbirli olmalarını ve halkı her türlü olumsuzluğa karşı uyarmalarını istedi. Vali Abdullah Ayaz, yağışların Çankırı’da bir süre daha devam edeceğini söyledi. Vali Ayaz, “Vatandaşlarımız mümkün olduğunca hareketli olmamalı, dere yataklarından uzak durmalı ve açık arazide yıldırıma karşı dikkatli olmalı. Birkaç gün sonra havaların mevsim normallerine dönmesini bekliyoruz” dedi.



“Korona virüs belirtisi görülen vatandaşlarımız sağlık kurumlarına başvursunlar”

Korona virüsün bir süredir gündemde olmadığını ifade eden Vali Ayaz, korona virüs belirtisi olan vatandaşların sağlık kurumlarına yönlendirilerek aşılarını yaptırmalarını istediği konuşmasında, “Korona virüs bir süre gündemimizde değil, ancak yine de belirti gösteren vatandaşlarımız varsa mutlaka salık kurumlarına başvursunlar. Aşı olmayan vatandaşlarımız da aşılarını gecikmeden yaptırmalı” dedi.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ilimizde çok sayıda vaka ile yeniden ortaya çıktığını dile getiren Vali Ayaz şunları söyledi:

“Şu anda ilimizde 9 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hastanelerde tedavi altında. Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl bir önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün.”

Vali Abdullah Ayaz açıklamalarının ardından muhtarların sorularını cevaplandırarak taleplerini dinledi.

Vali Ayaz başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Kurşunlu Kaymakamı İlyas Öztürk, Kurşunlu Belediye Başkanı Şakir Kaymak, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu Genç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, ilgili daire amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

