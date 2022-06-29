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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 yıl sonra düzenlenecek, 40 sporcu yarışacak

İHA

7 yıl sonra düzenlenecek, 40 sporcu yarışacak

Çankırı’da 7 yıl aradan sonra düzenlenecek paraşüt yarışmasında 40 sporcu yarışacak.
Çankırı'da düzenlenecek olan Bayramören Yamaç Paraşütü Mesafe (XC OPEN) Yarışması için basın toplantısı düzenlendi. Bayramören ilçesinde 7 yılı ara sonrasında tekrardan yapılacak olan yarışmaya 40 sporcu başvurdu. Yamaç paraşütü yarışması ilçede belirlenen 3 farklı noktadan başlayacak.
Konu ile ilgili tanıtım toplantısında konuşan Bayramören Kaymakamı Tuncay Karataş, "Bu sene 2022 yılında 7 yıl aradan sonra yeniden Bayramören Yamaç Paraşütü ve Festivali yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yamaç paraşütü yarışması ve festivalimiz 2008 yılında yapıldı. 2015 yılına kadar 7 yarışma 1 festival olmak üzere toplamda 8 etkinlik yamaç paraşütü alanında ilçemizde yapılmıştır. İnşallah 9. Etkinliğimizi de 2022 yılında bu yıl düzenliyoruz. 7 yıl aradan sonra ilk kez düzenleniyor bu festival ve yarışmamız. Bu kadar beklememizin pek çok sebebi var. Pandemi darbe girişimi gibi Tekrar bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki yamaç paraşütümüze toplamda 103 sporcumuz kayıt yaptırdı. İnşallah 40 sporcumuzun katılmasını bekliyoruz. Bu 40 sporcumuzdan 5’i yurt dışından katılacak. Almanya Amerika Ukrayna iran ve Hindistan olmak üzere toplamda 5 yarışmacımızı yurt dışından bekliyoruz. Yamaç paraşütü 2 temmuzda başlayacak 7 temmuzda bitecek. Festival kısmı ise 2 ve 3 temmuzda yapılacak. Yamaç paraşütü bizim için çok önemli. İlçemiz ve ilimiz için çok önemli. Bayramören yamaç paraşütü konusunda dünyadaki sayılı yerlerden bir tanesi. İnşallah bu sene XC OPEN mesafe yarışmasını yapıyoruz ama inanıyorum ki gelecek yıllarda Türkiye Hava Sporları Federasyonumuzla ve uluslararası federasyonların onayı ve Çankırı Valiliğimiz onayıyla inşallah Türkiye şampiyonası ve dünya şampiyonasını ilçemizde yapmak istiyoruz" dedi.
Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu ise, "2015 yılından beri yapamadığımız paraşüt yarışmamızı bu yıl kaymakamımızın gayret ve desteğiyle tekrardan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinliğin ilçemize katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Aynı zamanda ilçemizin ilimizin hatta ülkemizin dünya çapında tanınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Sadık Ak, "Çankırı'nın güzelliklerini çeşitli vesilerlerle dünyaya duyurmamız gerekiyor. Burada yapacağımız yamaç paraşütü etkinliğimizin bir boyutu da Bayramören ilçemizin coğrafi güzellikleriyle tanıtıldığında, dünyaya gösterildiğinde aslında buranın da çok büyük güzelliklerin olduğu dünyaya yansıtılmış olacak" şeklinde konuştu.

Türkiye Hava Sporları Çankırı İl Temsilcisi Ali Demir ise şu ifadelere yer verdi:
"Çankırı sportif havacılık kulübü ve Türkiye hava sporları federasyonu il temsilcisi olarak Bayramören XC OPEN 2022 yarışmasının resmi organizasyonunu üstlenmiş durumdayız. 2015 yılından sonra tekrar Bayramören'in canlandırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptık. 2018 yılında bununla ilgili girişimlerde bulunduk. Ülke şartlarından dolayı yarışmaları düzenleyememiştik. Şimdi bu yarışmayı gerçekleştirme imkanı bulduk. Çankırımız'da böyle bir faaliyetin yapılması beni çok mutlu ediyor."

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