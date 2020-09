AA

Konyaaltı sahilindeki 7 numaralı kurtarma istasyonunda, "Fox" isimli cankurtaran köpeği eğitmeni ile birlikte göreve başladı. Fox, denizde boğulma vakalarına hızlı şekilde müdahalede kullanılacak.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu cankurtaran eğitmeni ve Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu (UKİFED) Köpek Eğitmeni Ahmet Gödeler, AA muhabirine, Fox'un 2,5 aylıkken kendisine geldiğini, altı aylık olunca da cankurtaran eğitimlerine başladığını söyledi.Fox'un 11 ay eğitim aldığını dile getiren Gödeler, "Fox, Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olarak görev yapıyor. Köpeğimiz, şu anda çırpınmaya duyarlı olarak görev yapıyor. Çırpınma esnasında kişinin yanına gidiyor, üzerindeki yeleğe tutunan vatandaşımız ile geri geliyor. Bir sonraki aşamada operatörü ile birlikte yüzmeye başlayacak. Çünkü, bazı köpek korkusu olan insanlara operatörle birlikte gidilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Gödeler, dünyada sahillerde cankurtaran köpeklerin sıklıkla kullanıldığını vurgulayarak, her alanda başarılı olan köpeklerin insan hayatını da kurtarabileceğini düşündükleri için cankurtaran olarak görev verdiklerini belirtti.Cankurtaran Fox'un tüm masraflarının sponsor bir şirket tarafından karşılandığını aktardı.TÜRÇEV Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Lokman Atasoy da mavi bayrak kriterleri gereği can güvenliği ile ilgili kriterlerin son derece önemli olduğunu vurguladı.Konyaaltı sahilinde 40 istasyonda 55 cankurtaranın görev yaptığını anlatan Atasoy, "Bugün ekibe yeni birisi daha katıldı. Sevimli dostumuz Fox, Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olarak Konyaaltı sahilinde görev yapmaya başladı. Uzun uğraşlar sonucu yetiştirilen cankurtaran köpeğimiz, umuyoruz ki hem ekibimize destek olacak hem de sevimliliği ile göz dolduracak." diye konuştu.Atasoy, mavi bayrak kriterlerinde sahilde ve denizde evcil hayvanların ve başı boş hayvanların bulunmasının yasak olduğunu aktararak, buna görme engellilerin kılavuz köpeği, atlı devriye ve can kurtarmada görev yapan hayvanların istisna tutulduğunu kaydetti.