CANLI | Ali Koç, HABERTÜRK'te!

"COVID'DEN SPOR CAMİASI OLARAK ÇOK ETKİLENDİK"

"Sağlığımız iyi. Covid’i atlattık. İyi bir antikorum var. Bana hiç gelmez diye düşünüyordum. Bir sene boyunca çok insanla iç içeydim. Birçok insan Covid oldu. Evde, işyerinde olanlar oldu. Doğal olarak taraftarımızla iç içeyiz statta taraftar olmasa da. bu kadar zaman geçmedi. Bana gelmez bu iş demiştim ama nisanda yakalandık. Çok şükür hafif atlattım. Ama şunu söyleyebilirim, güzel haber, bu konu tabii hepimizi endişelendiriyor. Biz, spor camiası olarak da çok etkilendik. Sporcularımız bu işten çok etkilendi. Şanssızlığımıza en kritik noktalarda, işte Euroleague CSKA serisi öncesi gibi. Çok iç içe yaşadık. Binlerce test olundu. Ama burada baktığım zaman şu iyi haberi vereyim, kendi hastanelerimizden söyleyeyim, son dönemde ciddi bir trafik azaldı. Acilde ve yoğun bakımda yataklar boşaldı. Covid katlarında da azalma oldu, bazılarını kapattık. Dolayısıyla akşam haberlerde gördüğümüz tabloyu kendi hastanelerimizde de yaşıyoruz. Bu da çok umut verici bir durum."

"BİR SEZONU DAHA TARAFTARSIZ GEÇİRECEK DURUMUMUZ YOK"

"Buradan futbola bağlayalım; geçen yaz da umut verici bir durumdaydık. Fakat ne olduysa yazın, konfor alanları genişledi, önlemleri de daha az ciddiye aldık ve tekrar bir ikinci dalgayı yaşadık. İnşallah bu yaz döneminde bunu yaşamayız. Ben henüz olamadım aşı Covid atlattığım için ama herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmaya davet ediyorum. Çünkü biz kulüpler olarak bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz. Bir sezon daha statların, salonların kapanma lüksü hiçbir kulüp için yok. Bizim yayın gelirinden sonra ikinci en büyük gelirimiz stat gelirleri. Bilhassa büyük kulüpler için. Bir sezonu daha böyle geçirecek hem psikolojik hem finansal durumumuz yok. O yüzden herkesten öncelikle tabii kendi sağlıkları için lütfen yazın önlemlere dikkat edelim ve aşı olacaklar da aşısını olsun."

"LİSTENİN SON ANDA AÇIKLANMASI SIKINTI YARATMAZ"

"Fenerbahçe’nin seçimlerine bakarsanız, Aziz başkanın tek aday olarak girdiği dönemlerde de cumartesi sabahı, normalde Pazar günü oy verilir, cumartesi konuşmalar yapılır, genelde seçimin ilk gününde yönetim kurulları açıklanır. Gidin 20 sene geriye, belki 1-2 aday dışında hep son dakikada açıklanır. Dolayısıyla bu, bizim camiamızın kültürüne ters bir durum değil. Hatta geçmiş yıllarda çok kez gece yarıları listelerin değiştiği olmuştur. Bunu yaşayarak gördük. Sağlıklı bir sistem mi? Belki de bazı başka takımların yaptığı gibi seçime belli bir süre kala adayların yönetim ve diğer kurullarını açıklaması ve sabitleştirmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama bizim camiamızda ve tüzüğümüzle paralel olarak bunun son dakika açıklanması sıkıntı yaratmaz."

"3 YIL İSTEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ"

"Gelelim yönetim kurulumuza… Yönetim kurulumuza öncelikle teşekkür ediyorum. 3 sene boyunca ki ışık hızında geçti, hem benim liderliğimde hem de camiamızın çıkarları konusunda herkes özveriyle samimiyetle elinden geleni yaptı. Biz Fenerbahçe’yi devraldığımızda çok da parlak bir tabloyla devralmadık. İşimiz zaten başından zordu. Bir de benim üstümde kurgulanan algılar, benim amacım Fenerbahçe’ye başkanlık yapmaktan öteye, hatta kulübümüzü bir araç olarak kullanıp siyasi emeller içinde olduğum pompalanmıştı biliyorsunuz. Ne yazık ki yer edindi. Bana göre deli saçması bir olaydı. Şu an bunun değiştiğini düşünüyorum. Bu algı, bu rüzgardan nasibini alan, durumdan faydalanan veya kraldan çok kralcı olan veya rüzgarın geldiği yerleri daha sempatik gören insanlar tabii bizim saha dışındaki hayatımızda kolay olmadı. Yönetim kurulundan buraya gelmiştik, burayı daha sonra açarız. Yönetim kurulu olarak hem finansal açıdan hiç konfor alanı kalmamış bir Fenerbahçe’ye geldik hem 4 yıldır şampiyon olamamış bir kulüp, şampiyonluk baskısı var hem de diğer hiçbir rakibimizin uğraşmak zorunda kalmadığı dış etkenlerle uğraşarak bir 3 yıl geçirdik. İstediğimiz gibi geçti mi hayır. Bir gerçek var ki herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı."

"YÖNETİMDE TAZE KANA DA İHTİYAÇ VAR"

"Bu arada ikisi sağlık nedeniyle olmak üzere 4 ayrılığımız oldu. Bu da bu süreçte normaldir. Ama dikkat edin buradaki Ali Koç karşıtlığı, başka kulüplerin muhatap olmadığı şeyler derken işte bakın diğer kulüplerin hiçbirinin yönetimi konuşulmaz. Trabzonspor’da yöneticilerin isimlerini bir iki kişi dışında bilmezsiniz. Beşiktaş ve Galatasaray da keza öyle. Ama her sorgulanan, eleştirilen bizim taraf olmuştur. Şunu söylemek istiyorum; hepsine teşekkür ediyorum. Tabii bir taze kana ihtiyacımız var. Bu yöneticilik ya da başkanlık öyle bir şey ki eğitimi yok. İş başında tecrübeyi kazanıyorsun. Dolayısıyla bu 3 yılın verdiği iyisiyle kötüsüyle günahıyla sevabıyla bir tecrübe var. Tabii ki bu yönetim kurulun en az yarısından fazlasıyla devam edilecek. Tabii ki yorulan arkadaşlarımız oldu. Bununla birlikte taze kana da ihtiyaç var. Bazı eksiklerimiz var. Mesela Ankara temsiliyetimiz zayıftı yönetimimizde. Belli kriterler belirliyoruz. En az 4’ü kadın olsun, şu kadarı camiadan, şu kadarı iş dünyasından, şu kadarı genç olsun gibi. Hedefimiz seçim gününe bırakmadan Perşembe günü açıklamak."

"KİMSEYİ PARA VERSİN DİYE YÖNETİME ALMIYORUZ"

"Hiç kimseyi ekonomik gücü, para versin diye almıyoruz. Bu geçmişte denenmiş yöntemlerdi, bu çağa ters düşen yöntem. Sözkonusu Fenerbahçe ise son derece cömert insanlara sahibiz. Büyük iş adamı reklam veriyor, locasını alıyor, sponsor oluyor, taraftarımız forma alıyor, SMS atıyor. Yıllardır böyle olmuştur."

"KULÜPLERİ PROFESYONELLERİN YÖNETECEĞİ BİR YAPI OLMALI"

"Listemiz iki üç karar dışında isimlerin hepsi tamam. Burada 22 kişilik yönetim kurulu var. Bana göre fazla. Tüzük değişikliğinde ele alınması gereken konulardan birisi bu diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de o kadar çok yapılacak iş var ki. Kuvvetli yönetime gerek var. Bizler gönüllü yönetim kurulu üyesi, gönüllü başkanız. Bugün varız, yarın yokuz. Burada kulübün insan kaynağı sermayesinin kuvvetli olması, işin ağırlığını gerçek anlamda kalibresi yüksek profesyoneller olması lazım. 3 senedir insan kaynağı seviyesinde bunu arttırdığımızı görüyorum. Bütün kulüplerin yapması gereken, kurumsallaşmış, profesyonellerin yöneteceği yapının hakim olması. Yönetim kurulunun üst tarafta denetliyor olmasını düşünüyorum."

"İLK SEZONDA FUTBOLDA ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE GİTMEK YANLIŞTI"

"Genel kurulumuzu, kongrelerimiz bizi layık görürse sonuna kadar götürürüz. Şampiyon olunca devam edip etmeme konusunda düşüncelerimi gözden geçiririm. Fenerbahçe üzerinde algı, maniplasyon kurgusu var. Bir de Ali Koç karşıtlığını koyduğunuzda zaman zaman sorguluyorsunuz, ne yapmaya çalışıyoruz, insanlar ne ile uğraşıyor diye. Bazen mantıkla, bazen duygular elvermez. Herhalükarda 3 sene , atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Pekçok yapısal konuda biz bunu yaptık. Bizi sıkıntıya sokan, esas konu 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz gelişmelerle, sonuçlarla karşılaşmak. O zaman ne şampiyonluk vadettik, ne de pembe dünya. Belki de en yanlış tercihlerden bir tanesi futbol anlamında çok büyük değişikliğe gittik. Arkasından gelen sonuçlar bütün odağımızı, enerjimizi, motivasyonumuzu, ne yazık ki günlük olaylara, günlük sonuçlara odaklamak zorunda kaldık."

"TARAFTARLARA MAHCUBUZ, BU DÖNEM DAHA BAŞARILI GEÇECEK"

"Fenerbahçe taraftarları en kötü günümüzde sonuna kadar yanımızda durdular. Onlara mahcubuz, onlara yaşatmak istediğimiz güzel günlerin yakında olduğuna inanıyorum. Ben hiçbir zaman böyle konuşmam. Ben bu dönemimizin çok daha başarılı, sağlıklı geçeceğine inanıyorum."

"AZİZ YILDIRIM DA ADAY OLSA ADAY OLMA KARARIM DEĞİŞMEZ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aday olan herkese saygım sonsuzdur. Sadece aday olana değil forma satın alanını da omzumda taşırım. Aday olan arkadaşımızı saygı ve saygıyla selamlıyorum. Kulübümüz tüm adayların emrindedir. Güçlü aday, güçsüz aday yorumu yapmayacağım, kim çıkarsa çıksın benim konumumu değiştireceğini zannetmiyorum, buna Aziz başkan da dahil."

"GENEL KURULDAN E-SPOR İZNİ İSTEYECEĞİZ"

"E-spor ne yazık ki, çünkü saatlerce bilgsayarın önünde oturuyorsunuz, bana göre tam spor değil ama fakat öyle e-spor turnuvaları var ki, finalleri 500-600 bin kişi canlı izliyor. Kazandıkları para ödüllerine baktığımızda büyük turnuvalarla eşdeğere geldi. Birçok spor kulübü de Avrupa'da bu yönde yatırım yapıyorlar. Fenerbahçe SK olarak da bunların tohumları 1907 derneğinde atılmıştı. Genel kuruldan bunu Fenerbahçe SK bünyesinde yapılmasının iznini isteyeceğiz. En kolay sponsor bulan alanlardan biri. Bugün 1907'nin faaliyetlerini yürüttüğü e-spor takımı hiçbir şekilde finansman sıkıntısı yaşıyor."

"KADIN FUTBOLU ÇOK MESAFE KAT EDECEK"

"Engelli spor şubesi, bence Fenerbahçe'nin toplumsal ve sosyal sorumluluğu çerçevesinde ele alınmalı. Ülkemizde 9 ya da 8 vatandaşımızından biri engelli vatandaşımız. Büyük bir dünya var orada. Düne göre büyük ilerlemeler var ama Batı'ya göre değiliz şu anda. Hal böyle iken spor takımımız şampiyon olunca ne kadar mutlu olmuştur. Fenerbahçe'nin buraya yatırım yapması gereken alan olarak görüyoruz. Kadınların Fenerbahçe tarihinde yeri önemli, kıymetli ve değerlidir. Eşi benzeri görülmemiş hikayelerle doludur. 3 Temmuz sonrasında 50 bin kadın ve çocuk taraftarımızın o stadı doldurması bunun güzel örneğidir. Fenerbahçe Spor Kulübü eşitlik konusunda çalışmaları var, İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemişizdir. Buradaki ana mesaj erkek de, kadın da toplumun her yerinde güçlü olmalıdır. Kadın futbolcuya baktığımız zaman, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği'nde her bir bölüm vardır. Burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray burada rekabet etmeye başladığı zaman göreceksiniz ki ülkemizde kadın futbolu çok çok mesafe kat edecektir. Çağın gerçekleri çerçevesinde bunu yapmamız gereken bir alan olarak görüyoruz."

"KADIN FUTBOLUNDA SPONSORLUKLAR HAZIR"

"Kadınlara hitap eden markalar var. Bütçeler son derece yönetilebilir bütçeler. Üç alanda da kulübümüze yük getirmeyecek şekilde, sponsorlukları hazır bir şekilde ilerleyeceğiz. Kadın futbolunda güç birliği yapıp da mı başlamak, yoksa Beşiktaş gibi adım adım mı gitmek. Bunu değerlendiriyoruz. Dijital çağın sunduğu imkanlardan yararlanarak taraftarlarımıza anket açarız, oraya dört isim koyarız. Şubenin ismi Fenerbahçe Kadın Futbol Şubesi'dir. Biri kutsal isim gelebilir, önemli, tarihi isim gelebilir veya sponsor ismi gelebilir."

"BURAK ELMAS'I MEKTUPLA TEBRİK ETTİM, ÇOK ESKİ TANIRIM"

"Burak Elmas Bey'i mektupla tebrik ettim. Burak Bey'i çok eski tanırım. Gençliklerimizde tanırım. Eşini daha eski tanırım. Eşi eşimin ailesiyle çok yakın dostumuz. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Ama sözkonusu Fenerbahçe olunca ben, sözkonusu Galatasaray olunca o, dostluklar penceresinden zaman zaman bakmayabiliriz. Her zaman bir masanın etrafında buluşabilecek olgunlukta olduğumuzu savunmuşumdur. Biz her zaman dostluk elimizi uzattık. Anadolu'daki bütün kulüplerle aramız iyi. En çok polemiğimiz olan kulüp olmasına rağmen Trabzonspor'la da gayet iyi ilişkilerimiz var. Bizim dostluk elimiz her zaman bakidir. Her zaman büyük resme bakarak hareket ettim. Kendimize yarayacak, başkalarına yaramayacak konuların sözcülüğünü, muhasebesini, bayraktarlığını yapmadım. Zaman zaman kendi zararımıza olanları da destekledik. Harcama limitlerini hatırlayın. Geçen sene yabancı kuralında indirime gdecektik, bizim işimize gelirdi, başka kulüpler hazır değildi. Biz onu destekledik. Bazı taraftarlarımız 'sana ne' diyebilecektir şimdi. Bizim fıtratımız böyle. Anadolu kulüplerinde karşılığını gördük. Ne yazık ki büyük rakiplerimizle rekabet, tribünlere sevimli gözükmek ilkelerimizin, prensiplerimizin önüne geçebiliyor."

"CENGİZ'LE İLİŞKİMİZ KOPTU, BURAK ELMAS ARKADAŞIM DİYE BAKAMAM"

"Galatasaray'a dönersek sayın Mustafa Cengiz'le ilişkilerimiz asgari müşterekte buluşabilecek seviyede. Ta ki son derbi maçında yalan, yakışıksız, son derece çirkin ithamlarda bulunduğu için son bir kaç ayda ne yazık ki o ilişki koptu. Burak Bey benim arkadaşım diye bakamam. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin başkanı olarak bakarım. Sayın Cengiz son dönemde konuştukça Allah'tan artık bizi unuttu, kendi takımıyla uğraştı, biz bir nefes aldık. Enteresan söylemleri gördük. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray ilişkisinin belli bir seviyede olmasını engellememeli. İnsanlar başkanlık koltuğuna oturunca başka fıtrata geçebiliyorlar. Burak Elmas aile dostum. Türk futboluna büyük hizmetler edebilir. Bazı konular var ki, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray beraber adım atsa, çok büyük yapısal değişiklikler yapabiliriz."

"GALATASARAY, BİZİM YAKLAŞIMIMIZIN YARISINI SERGİLESE BİRÇOK SORUNU GİDEREBİLİRİZ"

"Geçmişten gelen tarihsel konular var. 3 Temmuz'da Galatasaray öyle bir noktaya geldi ki, Fenerbahçe'nin bunu unutması mümkün değil. Belli bir kesim bütün mahkeme kararlarına rağmen Fenerbahçe'ye kurulan kumpaz, tuzaklara rağmen, bu insanların cezalandırılmasına rağmen hala oraya odaklanmış bir kesim olabiliyor. Galatasaray'ın yönetimi son üç senedir yaklaşımımızın yarısını sergilese inanıyorum ki çok sorunu giderebiliriz. Yayıncı kuruluş böyle davranamaz, hakemler bu kadar kötü olmaz, bu kadar ahbap çavuş ilişkileri ile yönetilemez."

"KULÜPLER YEKVÜCUT OLMAZSA TFF BİZE KARŞI GÜCÜ ARTIYOR"

"Burada bir kişi 'Ali Koç, Fenerbahçe'nin çıkarı için Kulüpler Birliği'ni kullandı' desin, herkesle her yerde tartışmaya hazırım. Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüpler yekvücut olacağı zaman çok daha kuvvetli olacağı için bence. Külüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır. Türkiye Futbol Federasyonu kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun iki ana görevi var; kulüplere hizmet etmek, Türk futbolun kalkınmasını kalıcı bir şekilde, mali açıdan sağlıklı olması. Mevcut federasyonun içinde futbolu seven, geleceğini düşünen, yapısal değişikliği yapayım da meyve versin, deli gibi gençlerden, öz kaynaklardan futbol yetiştirecek yapıyı kurayım, mevzuatı değiştireyim, teşvik vereyim, bu mantalitede değil. Zaten Federasyon 4 kişiyle yönetiliyor.

"YENİ YABANCI KURALI TEK BAŞINA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"

"Yabancı kuralı tek başına hiçbir şeyi değiştirmez. Yabancı kuralının kararın veriliş süreci ile sıkıntımız var. Öz kaynaktan oyuncu yetiştirme işine gelelim, sadece bir ayak. Dünyada son 10 senede yabancı kuralını değiştiren ülkelerin başındayız. Niye değişiyor, nasıl değişiyor? Biz altyapılarda hoca bulamıyoruz. Fenerbahçe'nin iki tane sahası var. En büyük hayalim Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir akademisi. Bunun için bize arazi lazım. Araziyi bekliyoruz devletimizden."

"ALTYAPIDA GALATASARAY BİZDEN İYİ"

Sayın Aziz Yıldırım zamanında bu stadı Fenerbahçelilerin emeği, alın teriyle devletten hiçbir katkı almadan yapıldı. Bugün Türkiye'nin her yeri stat. 1907 tribününü biz yaptık o zaman. Nasıl o stat bugünkü stadları tetiklediyse. Urfa'da senede 3,5, 10 defa kullanacağınıza İstanbul'a 80 tane stat yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Altyapıya bakın, Galatasaray bizden çok iyi, Kasımpaşa, Başakşehir iyi.

