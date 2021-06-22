Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de teknik direktör ve yeni transferlerle ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Koç, Sergen Yalçın'la da asla ilgilenmediklerini söyledi:

EMRE BELÖZOĞLU, TÜRKİYE'NİN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK"

"Emre Belözoğlu lafı açılmışken Erol hoca da Erol hoca da elinden geleni yaptı. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Emre Belözoğlu'ndan ne istediysek yaptı bizim için. Emre Belözoğlu Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olacak. Ama yolun henüz çok başında. Sadece sabırlı olması lazım. Emre benim gibi fevri bir kişi, haksızlıklara dayanamayın bir kişi. Bazen haklı olmak önemli değil haklı kalmak önemlidir. Bu prensibi hayatına uyarlarsa yolu çok açıktır. Yurt dışında iş yapacaktır. Çok sıkıntılar yaşadık, kimseyle kavga gürültüyle ayrılmadık. Fenerbahçe'nin evlatlarıdır."

"ADAYLARDA 3'E İNDİK, PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ"

"Teknik direktörde yabancı tercihi niye diye sorabilirsiniz. Benim tercihim Portekiz, Alman ekolüydü. 3'e indik. Bunu Pazartesi günü seçim bittikten sonra, seçildiğimiz takdirde açıklayacağız. Favre'nin kendrisiyle görüşmemiz olmadı, onu temsil eden kişiyle görüşmemiz oldu."

"DALIC ARZUMDU, SERGEN HOCA İLE İLGİLENMEDİK"

"Dalic benim çok arzumdu. Geçen sene çok güzel rapor hazırladı bize 40-45 sayfalık. Tavrı, hali, şekli şemali, düşünceleri, karakteristiği bize çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı. Fenerbahçe taraftarı lütfen bu algılara gelmeyin. Beşiktaş taraftarı için de öyle, biz Sergen Hoca ile ilgilenmedik."

"KENDİSİNİ GAZETECİ GÖRENLERLE..."

"Yeni sezonda kora kor bu işin mücadelesini vereceğiz. Bana göre ciğeri beş para etmez, bu algıları yaratan, kendisini gazeteci gören insanlarla sadece Fenerbahçe değil herkesin mücadele etmesi lazım. Bunlar futbolcuları da hakemleri de etkiliyor. Bunlardan futbolu arındırmamız lazım. Teknik direktörü konusunda seçim sonrası açıklama yapacağız. Seçim öncesi açıklamak çirkin."

"FENERBAHÇELİLER RAHAT OLSUN, EN İYİ PROFİLİ GETİRECEĞİZ"

"Bir iki tane daha hoca var ki, kimsenin laf edemeyeceği ama futbol endüstrisi ile araları o kadar açılıyor ki, geçmişte Türkiye'nin mali gücünün yeteceği hocaları bugün getiremeyiz. Herkesin bu gücü yok. Sonuçta 2-3 hoca adayımız var. Seçim sonrası açıklanır. Fenerbahçeliler rahat olsun. En iyi profili getireceğiz. Çok iyi birkaç isim var. Genç ve çok iyi hocalar var. Geldiğimiz noktada o risk alınır alınmaz. Onu da değerlendiriyoruz. Aziz Başkan ilk 6 senesinde bir şampiyonluk oldu. Bunu herkes unutuyor. Unutmayın Galatasaray, Beşiktaş 14-15 sene şampiyon olamadı."

"YENİ FORVET ALACAĞIZ, MECBURUZ"

"6 tane hoca diyorlar. Buna Aykut hocayı da sayıyorlar. Belli bir kesim var işler kötü giderken ortaya çıkıyorlar. Kötü giderken sesleri çıkıyor. Beni direk eleştirmeyip, üçüncü kişiler üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. 6 hoca getirmişiz. Bugün efsane denen bazı yönetim ve hocalar kendi dönemlerinde yaptığı transferlerle kulüpleri ne kadar sıkıntıya soktuğuna bakın. Yeni forvet alacağız, mecburuz. Yüzde 70 hazır olduğunu düşündüğümüz takımımız var. Bizim için 3-4, bilemediniz 5 kişi."

"SERDAR DURSUN'U ÇOK İYİ YATIRIM DİYE ALDIK, ALTAY'A ÇOK İLGİ VAR"

"Serdar Dursun'u çok iyi yatırım diye aldık. Altay her takımın içinde istediği karakter. O karakterdeki oyuncular bizde olmalıdır. Altay'a çok ilgi var. Avrupa'da genç kaleci kıtlığı var. Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı."

"EN ŞAŞIRDIĞIM OLAYLARDAN BİRİSİ SAMATTA'YDI"

"En büyük şaşırdığım olaylardan birisi Samatta'ydı. Türkiye'ye geldiği zaman hatırlayın o günleri. Tepkileri hatırlayın. Slimani de öyleydi. Boş futbolcu muydu? Bir şekilde tutmadı. Bizde forvet hattında bir gariplik var. Hocalar değişti, taktik değişti. Biz deplasmanda rekor kırdık ama içeride de rekor kırdık. Niye içeride o takım dikiş tutturamıyor? Onu çok sorguladık."

"RIDVAN DİLMEN ÜYE OLSA YÖNETİME DE ALIRSIN"

"Rıdvan Dilmen arkadaşım, dostum. O da kendi alanında medya tarafında savaş veriyor. Oraların da temizlenmesi lazım. Münferit üyeleri hala çalışıyorlar. Rıdvan benim çok saygı duyduğum mücadele veriyor. Tek başına veriyor. Benim federasyonla ilgili düşüncelerimi içim dışım bir olmasan paylaşmamam lazım. Ben 28. şampiyonluğu bekliyorum. Futbolun temizlenmesi lazım. İnanın kokuşmuş sistem var. Rıdvan futbol adına inandığım, güvendiğim biri. Üye olsa yönetime de alırsın ama üye değil. Onun verdiği mücadeleyi göz ardı etmeyin."

"MESUT TÜRKİYE'YE FUTBOLUNU GÖSTERMEYE GELDİ"

"Mesut'ta dakika 1, gol 1 beklemiyorduk. Ne kadar fit olursanız olun maç kondisyonu başka bir şey. Dikkat edin, oynadıkça, arkadaşları ile uyumu, koşu mesafelerinde artış var. Biz Mesut'tan önümüzdeki sezon çok yararlanacağız. Futbol yeri geldiği zaman insafsızdır. 7-8 maç bekler, baktı olmuyor tam tersi olur. Mesut Türkiye'ye futbolunu göstermeye geldi. Kendisi hazır olduğu zaman. Onun futbolda yaptıklarını dünyada yapabilen çok az insan var. Mesut'un şu an bir numaralı önceliği her şeyi bir kenara bırakıp, iş, güç, ticaret, siyaset, sosyal medya, önce çocuğu ve eşini düşünmesi lazımdır."