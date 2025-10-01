Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EKİM 2025: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 1 Ekim 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 1 Ekim 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de federal hükümetin kapanmasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle gram altın ve çeyrek altın yeni rekor seviyelere ulaştı. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 artarak 3 bin 901,40 dolar seviyesine çıktı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 08:07 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:07
        1

        Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, yükseliş trendini haftanın üçüncü işlem gününde de sürdürüyor. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine çıktı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altında da yükseliş yaşandı. Salı günü sert düşen altının gram fiyatı 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Saat 08.00 itibarıyla ise gram altın 5 bin 159 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 1 Ekim 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.158,8150

        Satış: 5.159,4700

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.864,74

        Satış: 3.865,59

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.254,1000

        Satış: 8.435,6500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.016,4200

        Satış: 33.639,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 34.131,00

        Satış: 34.387,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.457,07

        Satış: 16.872,01

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.017,32

        Satış: 33.640,83

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.470,37

        Satış: 35.342,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.880,50

        Satış: 3.928,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.776,32

        Satış: 4.991,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 85.012,00

        Satış: 85.769,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
