Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, yükseliş trendini haftanın üçüncü işlem gününde de sürdürüyor. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine çıktı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altında da yükseliş yaşandı. Salı günü sert düşen altının gram fiyatı 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Saat 08.00 itibarıyla ise gram altın 5 bin 159 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 1 Ekim 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…