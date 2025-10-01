Canlı altın fiyatları 1 Ekim 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları 1 Ekim 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de federal hükümetin kapanmasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle gram altın ve çeyrek altın yeni rekor seviyelere ulaştı. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 artarak 3 bin 901,40 dolar seviyesine çıktı. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, yükseliş trendini haftanın üçüncü işlem gününde de sürdürüyor. Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine çıktı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altında da yükseliş yaşandı. Salı günü sert düşen altının gram fiyatı 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Saat 08.00 itibarıyla ise gram altın 5 bin 159 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 1 Ekim 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.158,8150
Satış: 5.159,4700
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.864,74
Satış: 3.865,59
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.254,1000
Satış: 8.435,6500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.016,4200
Satış: 33.639,3900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.131,00
Satış: 34.387,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.457,07
Satış: 16.872,01
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.017,32
Satış: 33.640,83
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.470,37
Satış: 35.342,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.880,50
Satış: 3.928,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.776,32
Satış: 4.991,27
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 85.012,00
Satış: 85.769,00