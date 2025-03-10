Altın fiyatlarında pozitif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın haftaya pozitif başlangıç yaptı. Küresel belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları söylemleri ons altın üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD dolarındaki zayıflığın da desteği ile 2930 doların üzerini test eden ons altın, bu sabah 2910 dolar civarında yatay seyir izliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 10 Mart 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin söylemleri ve zayıflayan dolar, altın üzerinde etkisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan gram altın 3418 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek 3426 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3418 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 3444 liradan alınırken 3486 liradan satılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.417,4340
Satış: 3.418,0800
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.906,6000
Satış: 2.911,6000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.467,4900
Satış: 5.588,1800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.869,9600
Satış: 22.284,3800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.502,00
Satış: 22.654,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.902,89
Satış: 11.177,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.874,14
Satış: 22.287,26
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.897,82
Satış: 23.471,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.878,63
Satış: 2.758,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.148,27
Satış: 3.316,39
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.913,00
Satış: 56.526,00