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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MART 2025: Altın pozitif seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında pozitif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın haftaya pozitif başlangıç yaptı. Küresel belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları söylemleri ons altın üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta ABD dolarındaki zayıflığın da desteği ile 2930 doların üzerini test eden ons altın, bu sabah 2910 dolar civarında yatay seyir izliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 10 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 10.03.2025 - 07:30
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        1

        Altın fiyatları 10 Mart 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin söylemleri ve zayıflayan dolar, altın üzerinde etkisini sürdürüyor. Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan gram altın 3418 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 10 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 3413 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3413 lira, en yüksek 3426 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3418 liradan alıcı buluyor.

        Kapalıçarşı'da gram altın 3444 liradan alınırken 3486 liradan satılıyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.417,4340

        Satış: 3.418,0800

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.906,6000

        Satış: 2.911,6000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.467,4900

        Satış: 5.588,1800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.869,9600

        Satış: 22.284,3800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.502,00

        Satış: 22.654,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.902,89

        Satış: 11.177,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.874,14

        Satış: 22.287,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.897,82

        Satış: 23.471,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.878,63

        Satış: 2.758,85

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.148,27

        Satış: 3.316,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.913,00

        Satış: 56.526,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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