Canlı altın fiyatları son durum: 11 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcı ve satış yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları son günlerde kendini aşağıya çekti. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanma piyasadaki belirsizliği ortaya koyuyor. En son gram altın fiyatı 7,092 TL'den işlem gördü. Peki 11 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı
Canlı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliği merak ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Altın fiyatları, ABD’de bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde gerilerken, gram altın 7 bin lira sınırında işlem görüyor. Peki 11 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son durum
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.344,2600
Satış: 11.593,3333
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.089,2520
Satış: 7.090,2560
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.577,20
Satış: 4.578,09
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.376,6300
Satış: 46.235,6800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41,664,00
Satış: 41,894,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20,267,40
Satış: 20,778,02
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40,655,00
Satış: 41,422,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5,831,99
Satış: 6.086,80
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 103,853,00
Satış: 104,831,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42,358,00
Satış: 43,434,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.529,00
Satış: 4,667,20