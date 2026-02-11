Canlı
        CANLI ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT 2026: Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları son durum: 11 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcı ve satış yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları son günlerde kendini aşağıya çekti. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanma piyasadaki belirsizliği ortaya koyuyor. En son gram altın fiyatı 7,092 TL'den işlem gördü. Peki 11 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Şubat 2026 Çarşamba Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı

        Giriş: 11.02.2026 - 07:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:24
        1

        Canlı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliği merak ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Altın fiyatları, ABD’de bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde gerilerken, gram altın 7 bin lira sınırında işlem görüyor. Peki 11 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son durum

        2

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.344,2600

        Satış: 11.593,3333

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.089,2520

        Satış: 7.090,2560

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.577,20

        Satış: 4.578,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.376,6300

        Satış: 46.235,6800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41,664,00

        Satış: 41,894,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20,267,40

        Satış: 20,778,02

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40,655,00

        Satış: 41,422,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5,831,99

        Satış: 6.086,80

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 103,853,00

        Satış: 104,831,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42,358,00

        Satış: 43,434,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.529,00

        Satış: 4,667,20

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
