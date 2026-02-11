Canlı altın fiyatlarında yaşanan son dakika hareketliliği merak ediliyor. Kapalıçarşı’da canlı altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Altın fiyatları, ABD’de bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde gerilerken, gram altın 7 bin lira sınırında işlem görüyor. Peki 11 Şubat Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları son durum