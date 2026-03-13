Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 13 MART 2026: Altın yeniden yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, ons ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma günü yükseldi. Doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvili getirilerinin düşmesi sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Spot altın, ons başına yüzde 0,8 artışla 5.118,75 dolara yükseldi. Ancak artan enerji fiyatlarının ABD'de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle altın, üst üste ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 07:48 Güncelleme:
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın yükseliş kaydetti. Doların hafif gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin düşmesi de altına olan talebi artırdı. İşte 13 Mart 2026 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.253,9270

        Satış: 7.254,7230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.109,25

        Satış: 5.110,47

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.606,2800

        Satış: 11.861,4700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.425,1300

        Satış: 47.300,7900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 47.269,00

        Satış: 47.937,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.144,88

        Satış: 23.728,24

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.434,86

        Satış: 47.311,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.521,24

        Satış: 49.779,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.982,43

        Satış: 5.273,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.615,69

        Satış: 6.956,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 117.810,00

        Satış: 119.750,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
