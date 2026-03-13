Altın fiyatları yeniden yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma günü yükseldi. Doların zayıflaması ve ABD Hazine tahvili getirilerinin düşmesi sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Spot altın, ons başına yüzde 0,8 artışla 5.118,75 dolara yükseldi. Ancak artan enerji fiyatlarının ABD'de kısa vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatması nedeniyle altın, üst üste ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 13 Mart 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın yükseliş kaydetti. Doların hafif gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin düşmesi de altına olan talebi artırdı. İşte 13 Mart 2026 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.253,9270
Satış: 7.254,7230
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.109,25
Satış: 5.110,47
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.606,2800
Satış: 11.861,4700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.425,1300
Satış: 47.300,7900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.269,00
Satış: 47.937,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.144,88
Satış: 23.728,24
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.434,86
Satış: 47.311,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.521,24
Satış: 49.779,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.982,43
Satış: 5.273,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.615,69
Satış: 6.956,38
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 117.810,00
Satış: 119.750,00