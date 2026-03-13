Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde altın yükseliş kaydetti. Doların hafif gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin düşmesi de altına olan talebi artırdı. İşte 13 Mart 2026 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış rakamları…