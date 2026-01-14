Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 OCAK 2026: Altın rekor seviyeye yakın! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! İşte 14 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimlerin sürmesiyle birlikte yükseldi. Ons altın güne 4 bin 629 dolar düzeyinde başlarken, gram altın ise sabah saatlerinde serbest piyasada 6 bin 434 liradan işlem görüyor. İşte, 14 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 19:31 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimlerin sürmesi altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Ons altın 4.629 dolardan işlem görürken, gram altın 6.434 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.433,9630

        Satış: 6.434,7410

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.628,36

        Satış: 4.629,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.294,3400

        Satış: 10.520,8000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.177,3600

        Satış: 41.954,5100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 42.064,00

        Satış: 42.293,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.515,15

        Satış: 21.032,22

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.158,92

        Satış: 41.935,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.713,55

        Satış: 43.788,49

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.563,95

        Satış: 4.717,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.886,05

        Satış: 6.143,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.820,00

        Satış: 105.799,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        Hakimi vuran savcı tutuklandı
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        ABD'nin Katar'daki üssünde önleyici tedbir
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        Trump: ABD'nin Grönland'a ihtiyacı var
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İfadelerine ulaşıldı
        İfadelerine ulaşıldı
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Eski İHD İzmir Başkanı vahşice öldürüldü!
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Direksiyon sınavına "VAR" sistemi
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Cem Dizdar'dan transfer ekonomisine eleştiri!
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Teyzesini öldürüp kolonyayla yakmıştı! Caninin ilk sözleri...
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Dijital ihracatta lider 30 ülke
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Tedesco'dan kupa rotasyonu!
        Temassız ödeme limiti artıyor
        Temassız ödeme limiti artıyor
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        "Trump ile Mamdani iletişim halinde" iddiası
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Yer bilimci Prof. Dr. Sözbilir'den o fay için 6.7'lik uyarı!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?