Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor! İşte 14 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik gerilimlerin sürmesi altındaki yükselişi destekleyen unsurlar oldu. Ons altın 4.629 dolardan işlem görürken, gram altın 6.434 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 14 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.433,9630
Satış: 6.434,7410
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.628,36
Satış: 4.629,38
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.294,3400
Satış: 10.520,8000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.177,3600
Satış: 41.954,5100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.064,00
Satış: 42.293,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.515,15
Satış: 21.032,22
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.158,92
Satış: 41.935,81
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.713,55
Satış: 43.788,49
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.563,95
Satış: 4.717,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.886,05
Satış: 6.143,27
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.820,00
Satış: 105.799,00