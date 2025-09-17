Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL 2025: Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! 17 Eylül 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 17 Eylül Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına yönelik beklentileri ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimalini değerlendirmesiyle yeni bir rekor kırdı. Altın, bu sabah Asya seansında yeni rekor seviyelere ulaşarak ons başına 3.700 dolar seviyesine yaklaştı. Aralık vadeli ABD Altın Vadeli İşlemleri ise 3.719,20 dolar/ons seviyesinde büyük ölçüde sabit kaldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 17 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 00:07 Güncelleme: 17.09.2025 - 00:07
        Altın fiyatları 17 Eylül 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler ve önümüzdeki aylarda daha fazla parasal gevşeme ihtimali nedeniyle altın yeni bir rekor kırdı. Aynı zamanda doların yedi haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesi de altına destek verdi. İşte 17 Eylül 2025 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.902,3100

        Satış: 4.902,8280

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.696,69

        Satış: 3.697,38

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.843,7200

        Satış: 8.016,1400

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.374,7800

        Satış: 31.966,4400

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.449,00

        Satış: 32.633,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.646,07

        Satış: 16.040,06

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.390,58

        Satış: 31.982,44

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.994,76

        Satış: 33.825,03

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.735,42

        Satış: 3.756,08

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.540,70

        Satış: 4.774,03

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 80.820,00

        Satış: 81.455,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
