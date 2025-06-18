Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 18 Haziran 2025 altın fiyatları
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Altın Fed faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. Saat 10:10 itibarıyla gram altın 4 bin 301 lira, çeyrek altın ise 7 bin 33 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Haziran 2025 güncel altın fiyatları!
İsrail-İran çatışmasında altıncı güne girilirken altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Güçlenen dolar ve Fed’in faiz kararı öncesi artan belirsizlik, altındaki kazançları baskılıyor. Bu sebeple canlı altın fiyatları 18 Haziran Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 301 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 386 liradan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu..
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.301,4100
Satış: 4.301,8930
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.386,17
Satış: 3.386,96
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.882,2600
Satış: 7.033,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.529,0600
Satış: 28.048,3700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.138,00
Satış: 28.347,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.719,93
Satış: 14.065,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.525,88
Satış: 28.044,80
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.576,67
Satış: 29.297,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.364,14
Satış: 3.328,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.937,23
Satış: 4.148,60
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.129,00
Satış: 70.976,00