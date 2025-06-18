Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! 19 Haziran 2025 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu?
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Altın Fed faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. Gram altın 4 bin 303 lira, çeyrek altın ise 6 bin 879 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Haziran 2025 güncel altın fiyatları!
İsrail-İran çatışmasında altıncı güne girilirken altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Güçlenen dolar ve Fed’in faiz kararı öncesi artan belirsizlik, altındaki kazançları baskılıyor. Bu sebeple canlı altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 303 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 382 liradan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 19 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu..
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.303,5020
Satış: 4.304,0230
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.382,60
Satış: 3.383,31
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.887,4000
Satış: 7.028,8100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.529,3700
Satış: 28.048,6900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.153,00
Satış: 28.294,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.725,85
Satış: 14.071,65
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.537,75
Satış: 28.057,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.614,87
Satış: 29.329,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.365,37
Satış: 3.322,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.939,23
Satış: 4.140,86
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.163,00
Satış: 70.841,00