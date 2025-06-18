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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Altın Fed kararı öncesi yatay seyirde! 19 Haziran 2025 bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu?

        İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle birlikte yükselişe geçen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları alım satım yapmak isteyenler tarafından kontrol ediliyor. Altın Fed faiz kararı öncesi yatay bir seyir izliyor. Gram altın 4 bin 303 lira, çeyrek altın ise 6 bin 879 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 19 Haziran 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 07:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:29
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        1

        İsrail-İran çatışmasında altıncı güne girilirken altın fiyatları yatay bir seyir izliyor. Güçlenen dolar ve Fed’in faiz kararı öncesi artan belirsizlik, altındaki kazançları baskılıyor. Bu sebeple canlı altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Gram altın 4 bin 303 liradan alıcı bulurken, ons altın 3 bin 382 liradan işlem görüyor. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 19 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu..

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.303,5020

        Satış: 4.304,0230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.382,60

        Satış: 3.383,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.887,4000

        Satış: 7.028,8100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.529,3700

        Satış: 28.048,6900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.153,00

        Satış: 28.294,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.725,85

        Satış: 14.071,65

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.537,75

        Satış: 28.057,23

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.614,87

        Satış: 29.329,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.365,37

        Satış: 3.322,96

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.939,23

        Satış: 4.140,86

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.163,00

        Satış: 70.841,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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