        CANLI ALTIN FİYATLARI 2 ARALIK 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları yükselişte! 2 Aralık 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Güncel altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle yükselişini sürdürüyor. Altın haftanın ilk işlem gününde beş haftanın zirvesine çıktı. Günün erken saatlerinde ons altın 4.256 doları aştı. İlerleyen saatlerde hafif bir gerileme yaşansa da şu sıralar 4.250 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise gram altın 5.801 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 2 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 02.12.2025 - 01:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 01:09
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair güçlü beklentilerle yükselişe geçti. Ons altın 4.256 doları aşarak beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Zirvenin ardından hafif bir gerileme yaşansa da şu sıralar 4.250 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 5.801 TL'den alıcı buluyor. İşte 2 Aralık 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.800,8750

        Satış: 5.801,6530

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.249,66

        Satış: 4.250,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.281,4000

        Satış: 9.485,7000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.154,08

        Satış: 37.855,71

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.831,00

        Satış: 38.151,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.515,61

        Satış: 18.982,45

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.154,08

        Satış: 37.855,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.474,95

        Satış: 39.483,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.199,32

        Satış: 4.307,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.294,40

        Satış: 5.544,39

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.229,00

        Satış: 95.230,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
