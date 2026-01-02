Habertürk
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2026: Altında sert düşüş sonrası toparlanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altında sert düşüş sonrası toparlanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 2 Ocak 2026 Cuma günü alım-satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Hafta ortasında sert düşüş yaşayan altın, yeni yılın ilk işlem gününde toparlanma eğilimi göstermeye başladı. 6 bin 200 seviyesinden 6 bine kadar gerileyen altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününü 6 bin 45 lira seviyesinde açtı. Ons altın ise 4 bin 374 dolardan işlem görüyor. İşte, 2 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 08:16 Güncelleme: 02.01.2026 - 08:16
        1

        Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Hem haftanın son işlem günü hem de yeni yılın ilk işlem günü olan 2 Ocak Cuma günü "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu yanıt arıyor. Değerli metaller toparlanma eğilimiyle yükseliş kaydederken, altın önceki seansta gördüğü dip seviyelerden uzaklaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.046,5430

        Satış: 6.047,3310

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.373,64

        Satış: 4.374,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.674,4900

        Satış: 9.887,4300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.697,9600

        Satış: 39.428,7800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.742,00

        Satış: 40.587,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.288,98

        Satış: 19.775,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.698,89

        Satış: 39.429,27

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.967,96

        Satış: 42.000,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.411,98

        Satış: 4.556,66

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.639,97

        Satış: 5.908,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 99.200,00

        Satış: 101.155,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
