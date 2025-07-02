Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de tarım dışı istihdam değişimi -33 bin olarak gerçekleşti. Altın fiyatları verinin açıklanmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. Ons altın, bugün saat 15.35 itibarıyla 3339 dolar seviyesindeyken, gram altın ise 4284 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...