Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2025: Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Piyasaların önemli olarak kabul ettiği ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verileri açıklandı. -33 bin açıklanan veride beklentiler 110 bin olmasıydı. Verinin açıklanmasıyla birlikte altın yükseliş gösterdi. Altının gramı, bugün saat 15.35 itibarıyla 4 bin 284 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de tarım dışı istihdam değişimi -33 bin olarak gerçekleşti. Altın fiyatları verinin açıklanmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. Ons altın, bugün saat 15.35 itibarıyla 3339 dolar seviyesindeyken, gram altın ise 4284 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.283,8550

        Satış: 4.284,3540

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.338,42

        Satış: 3.339,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.854,1700

        Satış: 7.004,9200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.402,0900

        Satış: 27.919,0500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.784,00

        Satış: 27.929,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.648,14

        Satış: 13.992,05

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.381,86

        Satış: 27.898,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.223,53

        Satış: 28.928,53

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.333,66

        Satış: 3.286,60

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.887,69

        Satış: 4.087,73

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.245,00

        Satış: 69.929,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Emekli zammı netleşiyor
        Emekli zammı netleşiyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış