Altın fiyatları yükselişe geçti! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Piyasaların önemli olarak kabul ettiği ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verileri açıklandı. -33 bin açıklanan veride beklentiler 110 bin olmasıydı. Verinin açıklanmasıyla birlikte altın yükseliş gösterdi. Altının gramı, bugün saat 15.35 itibarıyla 4 bin 284 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de tarım dışı istihdam değişimi -33 bin olarak gerçekleşti. Altın fiyatları verinin açıklanmasıyla birlikte yükseliş gösterdi. Ons altın, bugün saat 15.35 itibarıyla 3339 dolar seviyesindeyken, gram altın ise 4284 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.283,8550
Satış: 4.284,3540
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,42
Satış: 3.339,17
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.854,1700
Satış: 7.004,9200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.402,0900
Satış: 27.919,0500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.784,00
Satış: 27.929,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.648,14
Satış: 13.992,05
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.381,86
Satış: 27.898,52
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.223,53
Satış: 28.928,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.333,66
Satış: 3.286,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.887,69
Satış: 4.087,73
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.245,00
Satış: 69.929,00