Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD istihdam verisi öncesi yatay bir seyir izliyor. Altının gramı, bugün saat 10.15 itibarıyla 4 bin 267 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 977 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ons altın bugün açıklanacak ABD APD özel sektör istihdam verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Ons altın, bugün saat 10.15 itibarıyla 3339 dolar seviyesindeyken, gram altın ise 4267 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.267,1070
Satış: 4.267,5940
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.338,42
Satış: 3.339,17
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.827,3700
Satış: 6.977,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.309,4800
Satış: 27.824,7100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.601,00
Satış: 27.802,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.604,44
Satış: 13.946,58
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.294,18
Satış: 27.807,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.268,30
Satış: 28.981,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.317,63
Satış: 3.273,61
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.861,65
Satış: 4.068,74
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.782,00
Satış: 69.604,00