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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2025: Altın yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatay seyirde! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Altın fiyatları bugün açıklanacak ABD istihdam verisi öncesi yatay bir seyir izliyor. Altının gramı, bugün saat 10.15 itibarıyla 4 bin 267 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 977 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:22
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        1

        Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ons altın bugün açıklanacak ABD APD özel sektör istihdam verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Ons altın, bugün saat 10.15 itibarıyla 3339 dolar seviyesindeyken, gram altın ise 4267 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.267,1070

        Satış: 4.267,5940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.338,42

        Satış: 3.339,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.827,3700

        Satış: 6.977,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.309,4800

        Satış: 27.824,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.601,00

        Satış: 27.802,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.604,44

        Satış: 13.946,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.294,18

        Satış: 27.807,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.268,30

        Satış: 28.981,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.317,63

        Satış: 3.273,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.861,65

        Satış: 4.068,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.782,00

        Satış: 69.604,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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