Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan biri olan altın, ABD'de artan ekonomik endişelerle yükselişini sürdürüyor. Külçe altın, önceki iki seansta yüzde 2 değer kazandıktan sonra ons başına 3.340 dolar civarında seyrini sürdürdü. Altının gramı, bugün saat 7.40 itibarıyla 4 bin 275 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 994 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!
Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'de artan ekonomik endişelerle yükselişini sürdürüyor. 2022’den bu yana en düşük seviyelerinde işlem gören doların süregelen zayıflığı da altını desteklemeye devam ediyor. Altın bu yıl yüzde 25’ten fazla değer kazandı. Bu yükseliş, jeopolitik ve ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamda güvenli liman talebinin artmasıyla desteklendi. Ayrıca merkez bankalarının güçlü altın alımları da bu yükselişe katkı sağladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.277,4880
Satış: 4.277,9490
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.335,50
Satış: 3.336,14
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.843,9800
Satış: 6.994,4500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.375,9200
Satış: 27.892,2300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.676,00
Satış: 27.893,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.645,20
Satış: 13.989,03
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.375,95
Satış: 27.892,51
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.268,30
Satış: 28.981,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.324,38
Satış: 3.283,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.872,63
Satış: 4.082,53
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.977,00
Satış: 69.840,00