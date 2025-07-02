Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'de artan ekonomik endişelerle yükselişini sürdürüyor. 2022’den bu yana en düşük seviyelerinde işlem gören doların süregelen zayıflığı da altını desteklemeye devam ediyor. Altın bu yıl yüzde 25’ten fazla değer kazandı. Bu yükseliş, jeopolitik ve ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamda güvenli liman talebinin artmasıyla desteklendi. Ayrıca merkez bankalarının güçlü altın alımları da bu yükselişe katkı sağladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...