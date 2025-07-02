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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 TEMMUZ 2025: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış satış tablosu merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan biri olan altın, ABD'de artan ekonomik endişelerle yükselişini sürdürüyor. Külçe altın, önceki iki seansta yüzde 2 değer kazandıktan sonra ons başına 3.340 dolar civarında seyrini sürdürdü. Altının gramı, bugün saat 7.40 itibarıyla 4 bin 275 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 6 bin 994 liradan alıcı buluyor. İşte 2 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:58
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        1

        Canlı altın fiyatları 2 Temmuz Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'de artan ekonomik endişelerle yükselişini sürdürüyor. 2022’den bu yana en düşük seviyelerinde işlem gören doların süregelen zayıflığı da altını desteklemeye devam ediyor. Altın bu yıl yüzde 25’ten fazla değer kazandı. Bu yükseliş, jeopolitik ve ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamda güvenli liman talebinin artmasıyla desteklendi. Ayrıca merkez bankalarının güçlü altın alımları da bu yükselişe katkı sağladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 2 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.277,4880

        Satış: 4.277,9490

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.335,50

        Satış: 3.336,14

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.843,9800

        Satış: 6.994,4500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.375,9200

        Satış: 27.892,2300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.676,00

        Satış: 27.893,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.645,20

        Satış: 13.989,03

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.375,95

        Satış: 27.892,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.268,30

        Satış: 28.981,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.324,38

        Satış: 3.283,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.872,63

        Satış: 4.082,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.977,00

        Satış: 69.840,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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