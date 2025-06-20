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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 HAZİRAN 2025: Altın Fed kararı sonrası düştü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın Fed kararı sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 20 Haziran Cuma günü verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 4.284,7070 seviyesinden işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 20 Haziran 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 00:18 Güncelleme: 20.06.2025 - 00:18
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        1

        Altın fiyatları 20 Haziran Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altına olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli faiz politikası nedeniyle fiyatlar gerilemeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.284,7070

        Satış: 4.285,6730

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.376,82

        Satış: 3.377,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış:6.855,8100

        Satış: 7.006,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.393,3000

        Satış: 27.909,9900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.996,00

        Satış: 28.163,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.656,20

        Satış: 14.000,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.398,02

        Satış: 27.914,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.455,59

        Satış: 29.166,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.351,99

        Satış: 3.310,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.917,48

        Satış: 4.121,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.775,00

        Satış: 70.516,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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